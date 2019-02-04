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كُتّاب وآراء
الأرصاد الجوية تكشف كمّ الأمطار المسجلة بالمملكة
كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين.
ووفقا للمصدر نفسه فقد جاءت المقاييس على النحو التالي: - إفران: 10 ملم - فاس: 9 ملم - تازة: 8 ملم - مكناس: 6 ملم - الناظور: 5 ملم - الحسيمة : 4 ملم.
كما أكد المصدر أن مناطق أخرى شهدت تساقطات مطرية وفق هذا الكم: - شفشاون : 3 ملم - المحمدية والجديدة وسيدي سليمان وبنسليمان: 2 ملم - القنيطرة والرباط والدار البيضاء-أنفا: ميلمتر واحد.