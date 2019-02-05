هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا، والمنطقة الشرقية، والسايس، والجنوب الشرقي وداخل البلاد .

وسيلاحظ مرور سحب من الأجواء العليا بوسط البلاد، وأجواء مشمسة على العموم بباقي الأرجاء، مع تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية، فضلا عن هبوب زوابع رملية في معظم الأوقات بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 ودرجة واحدة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالسايس وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وما بين 06 و12 درجة وسط البلاد وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية الغربية وبالساحل المتوسطي، وما بين 21 و24 درجة بالشياظمة وسهول تادلة والرحامنة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.