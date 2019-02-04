24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/02/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- بعد سنوات في كنف "داعش" .. شابة ألمانية تبحث عن حياة جديدة
- "يقال إنّ" .. سلسلة افتراضية تضيء عتمة تاريخ المغرب الحديث
- مربية أمريكية تعيد رضيعا ميتًا إلى والدته
- عامل بشركة إرساليات يتجمد حتى الموت
- حريق مهول يودي بحياة سيدة أمريكية
مرصد يتهم نواب "البيجيدي" بـ"سرقة" فكرة المجلس الأعلى للصحة (5.00)
الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)
- "الإخوان" يرفضون "الحملة الممنهجة" ضد المعاش الاستثنائي لبنكيران - (134)
- ماء العينين ترد على الرميد: الحجاب ليس شرطا لعضوية "البيجيدي" - (129)
- الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء - (77)
- بنكيران يرفض "تحدي الدولة" ويؤيّد عفو الملك عن معتقلي جرادة - (64)
- "لغة التعليم" تثير السجال وسط دعوات باعتماد العربية والأمازيغية - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مراكش .. "طبيبة أعصاب" تصاب بإنفلونزا الخنازير
الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:25
علمت جريدة هسبريس، من مصادر خاصة، أن عدوى إنفلونزا الخنازير (إنفلونزا H1N1) أصابت بروفيسورة في كلية الطب بمراكش، وهي طبيبة في مستشفى التخصصات التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس.
وأسرت المصادر ذاتها لهسبريس أن الطبيبة المصابة حملت الفيروس أثناء ممارستها لعملها اليومي مع المواطنين داخل المرفق الصحي، والذي لم تتخذ فيه التدابير اللازمة لتلافي مخاطر الإصابة.
كما أفادت المصادر الطبية نفسها بأن البروفيسورة المتخصصة في علم الأعصاب نقلت إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث ترقد تحت العناية المركزة في محاولة لإنقاذها، خاصة أنها مصابة بمرض مزمن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
1 - مول الروينة الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:30
لماذا تم نقلها لمصحة خاصة. لماذا لم تعالج في نفس المستشفى الذي تشتغل فيه او في مستشفى عام اخر. ام انه لا يرقى لذلك...
تعليق غير لائق
219
2 - ر-ا زاوية الشيخ الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:35
لا لا راه عادي حسب ما قال السيد العثماني رئيس المحكومة....تالله أننا في وطن أبخس شيئ فيه اولاده وبناته
تعليق غير لائق
120
3 - الجبلي ابن الجبل الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:36
قصدت اليوم احد المستوصفات الصحية القروية باقليم شفشاون لتأكد من صحة كلام وزير الصحة الذي ادعى ان جميع المستشفيات تتوفر على لقاح و بعد استفسار الممرضة عن اللقاح ضحكت كثيرا و ردت عليا "واش من نيتك راك فشاون " .. من هذا الكلام نفهم ان اقليم شفشاون مهمش مقصي و غير مرغوب في سكانه و انا لا أتكللم من فراغ و للتأكدو ما عليكم إلا زيارة أقرب مستوصف او مستشفى و اسألو عن اللقاح ..
4 - رامي الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:38
يبدو ان هده الحكومة لن تتحرك حتى يموت نصف المغاربة مادا تنتظرون يا حكومة العثماني حتى يستفحل المرض وينتشر اصبحنا نخاف الدخول الى المستشفيات والحمامات ومناطق الازدخام انقدو الشعب ام ان الاموال موجودة فقط للملاعب والمدرب وموازين وتقاعد بنكيران ....
5 - mol chekara الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:38
المصابة البروفيسورة تم نقلها لمصحة خاصة وهي تعمل بأكبر مستشفى جامعي بالمغرب !!!!!!!! باش تعرفوووو مكاين فسبيطارات المغرب والوووووو من غير السكيرتيييه الي كيهضرو بحال الحباسه
6 - الياس الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:39
الخوت دعيو معاها و مع جميع مرضى المسلمين محتاجين لدعواتكم الله يشافيها
تعليق غير لائق
115
7 - عبد الله الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:41
نسأل العلي القدير ان يشفيها وجميع المسلمين
8 - عبد العزيز الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:42
نتمنى لهذه الاستاذة الشفاء العاجل و خصوصا أنها أصيبت أثناء أداء مهامها اتجاه المواطنين انها بكل تأكيد تستحق العناية الكاملة
9 - مرزوك عبدالله الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:42
طبيبة ولم يمهلها المرض لان الطبيب هو الله والشافي هو الله والضار هوالله بعدنا عن الله والقيام بما لا يرضيه سلط علينا هذا الوباء ليخوف عباده اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
10 - wood الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:46
صرح العثماني و كذلك وزير الصحة أن انفلونزا الخنازير تصيب فقط عينة من الناس الذين يعانون من ضعف مناعي أو امراض ما ، و هل الطب و المستشفيات و الأطباء و الممرضين و الأدوية موجهة للاصحاء الذين لا يعانون من أي مرض أم هي اصلا موضوعة تحت إشارة المرضى و الفئات الأكثر عرضة للامراض ؟؟!، فيبدو ان المخزن لا يكف عن إستغباء المغاربة و يحملهم مسؤولية مرضهم . و الحقيقة أن المغرب لا يتوفر بالمطلق على الإمكانيات لمواجهة طارئ صحي لضعف التجهيزات و الأمكانيات لان أموال المغاربة يتم تهريبها للخارج و توزع يمينا و يسارا لشراء الذمم من كل حدب و صوب ، و بالتالي فإن المرض سيستمر في حصد الأبرياء بعيدا عن الأعين إلى أن ينحسر هذا الوباء من تلقاء ذاته مع إرتفاع درجة الحرارة !!!
11 - متسائل الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:46
طبيبة متخصصة في كلية الطب تنتقل الى احدى المصحات الخاصة للعلاج حلل وناقش والتقطت المرض اثناء اداء وظيفتها بالله عليكم هل المستشفيات وسيلة للعلاج ام لانتشار العدوى ادن اغلقو المستشفيات
12 - محمد الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:49
يارب خفف علينى ونزل رحمتك علينا ولاحول ولاقوه الاباالله ولاحول ولاقوه الاباالله شفاء العاجل ولاشفاء الاشفاىك عجل ولاتاجل يارحم الرحمين
13 - منصور الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:52
السلام عليكم كل من أصيب بهذا الوباء من الفقراء والبسطاء لا يستطيع شراء المصل لان ثمنه غالي ويبقى شفائه بيد الله سبحانه وتعالى أما الاغنياء فيستطعون شرائه والشفاء منه بكل سهولة .السؤال المطروح أين إجبارية الصحة أين العدل لماذا هاد التهاون .المسكين والفقير أليس إنسان أين الانسانية لماذا لانستفيذ من تجربة الدول الكافرة في الانسانية أليس الاسلام سباق للانسانية أين يكمن الخلل أين أنت أيوها رئيس الحكومة ماذا تنتظر المزيد من الوفايات أليس هذا من واجك أن تسهر على راحت كل مواطن .شكرا.
14 - Said France الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:53
Ce n'est pas un virus, c'est une bactérie
Pour info, il y a aucun médicament contre les virus, au mieux il y a les rétro viraux
Pour info, il y a aucun médicament contre les virus, au mieux il y a les rétro viraux
15 - منتظر الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:59
في المغرب الطبيب يخشى مريضَه أكبر مما يخشى المرض.. شي تعليقات غي الله يستر..
16 - عمر الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:00
الله يشافي ويحد الباس أما ذاك الشاب الوزير فكر في تسمية وزارتك وزارة الأصحاء بدل وزارة الصحة مادامت وزارتك غير معنية بالمرضى من الفئات الهشة من أصحاب الضغط المرتفع والسكري و المسنين والرضع والحوامل. أنتا تكلف غير بالأصحاء لأنهم لن يحتاجو لأن توفر لهم مخزون الأدوية واللقاحات وكم حاجة قضيناها بتركها
17 - hassan الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:00
بزاف التعاليق كيقولو علاش نقلوها لمصحة خاصة.راه خصكم تعرفو انها تعاني من مرض مزمن والانفلونزا الله احفظ عزيز عليها اصحاب الامراض المزمنة بسرعة تقضي عليهم ولهذا تتطلب العناية المركزة ونحن علينا ان ندعو لها بالشفاء ان شاء الله
18 - نبيل الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:05
الافلوينزا تقتل كل يوم 5 اشخاص في فرنسا اي ما يعادل 1500 الى 2000 فرد يموتون في السنة مع تسجيل 18000 حالة وفاة سنة 2015 الأنفلونزا. ويعتبرون الامر عادي و موسمي.
الامر لا يختلف في المغرب عن باقي السنوات الا اننا لم نكن نهتم بالامر. ان الاوان لنتعلم كيف نحد من انتشار هذا الفيروس
الامر لا يختلف في المغرب عن باقي السنوات الا اننا لم نكن نهتم بالامر. ان الاوان لنتعلم كيف نحد من انتشار هذا الفيروس
19 - يوسسسسسسسسسف الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:08
الله يشافيها، لكن لماذا مصحة خاصة ام المستشفى العمومي خاص بالطبقة المكحطة؟
20 - محمد البشير الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:26
الى اصحاب بعض التعليقات.اصحاب النظرة التشاؤمية الذين ينظرن الى هاته الحالة كأنها السبب في نقل العدوا او سبب في هدا الفيروس.فلا تخلطوا الحابل بنابل فهي ليست في مركز القرار.دنبها الوحيد هو انها ضحية للفروس الدي حملته اتناء تأديتها للمهامها.فالمسؤولية عن التقصير يجب ان توجه للوزارة الوصية... .فدعوا لها لها بشفاء.فالعيب ليس في امتهان المرء للمهنة الطب...وشكرا
21 - ali الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:30
يالله أنت الشافي أنت العافي. الطف بعبادك الضعفاء ولا تسلط علينا غضبك يارب بكثرة الذنوب إغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ياأرحم الراحمين يارب العالمين أمين وكل من قال أمين.
22 - Younes الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:38
ولا علاش مشات راه عادي كيفما قال رئيس الحكومة كان عليها غير تكا أتشرب غير دكة
23 - محمود الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:39
الأجابة عن سؤال لماذا نقلت إلي مصحة خاصة لإجابة عن السؤال سيدة مشاء الله بروفيسورة قرات أو وصلات أو كا تخلص مزيان تمشي لمصحة ولا داوي في أوروبا مشغل حد ياك فلوسها إيوا دير بيهم ليبغات
24 - سلمى الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:40
اولا الله يشافيها و يشافيكم الجميع يارب و يحد من جميع الأوبئة من عندو يا رب. تانيا أتساءل لماذا مصحة خاصة؟ ثالثا لماذا كلما اكتشفت حالة مصابة بالمرض تجدون لها مبرر المرض المزمن أو الحمل أو الطفولة أو الشيخوخة .لماذا هذا التلاعب و الاستهتار بأرواح الناس؟ ؟؟؟
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24