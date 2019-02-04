24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مرصد يتهم نواب "البيجيدي" بـ"سرقة" فكرة المجلس الأعلى للصحة (5.00)

  2. ساكنة أحياء بمراكش تشكو "ضعف الإنارة العمومية" (5.00)

  3. الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)

  4. تونس تغلق مدرسة قرآنية بتهمة الاتجار في البشر (5.00)

  5. الاختطاف والاغتصاب يجرّان شخصا للقضاء بالسوالم (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مراكش .. "طبيبة أعصاب" تصاب بإنفلونزا الخنازير

مراكش .. "طبيبة أعصاب" تصاب بإنفلونزا الخنازير

مراكش .. "طبيبة أعصاب" تصاب بإنفلونزا الخنازير
هسبريس من مراكش
الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:25

علمت جريدة هسبريس، من مصادر خاصة، أن عدوى إنفلونزا الخنازير (إنفلونزا H1N1) أصابت بروفيسورة في كلية الطب بمراكش، وهي طبيبة في مستشفى التخصصات التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس.

وأسرت المصادر ذاتها لهسبريس أن الطبيبة المصابة حملت الفيروس أثناء ممارستها لعملها اليومي مع المواطنين داخل المرفق الصحي، والذي لم تتخذ فيه التدابير اللازمة لتلافي مخاطر الإصابة.

كما أفادت المصادر الطبية نفسها بأن البروفيسورة المتخصصة في علم الأعصاب نقلت إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث ترقد تحت العناية المركزة في محاولة لإنقاذها، خاصة أنها مصابة بمرض مزمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مول الروينة الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:30
لماذا تم نقلها لمصحة خاصة. لماذا لم تعالج في نفس المستشفى الذي تشتغل فيه او في مستشفى عام اخر. ام انه لا يرقى لذلك...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
219
2 - ر-ا زاوية الشيخ الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:35
لا لا راه عادي حسب ما قال السيد العثماني رئيس المحكومة....تالله أننا في وطن أبخس شيئ فيه اولاده وبناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
120
3 - الجبلي ابن الجبل الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:36
قصدت اليوم احد المستوصفات الصحية القروية باقليم شفشاون لتأكد من صحة كلام وزير الصحة الذي ادعى ان جميع المستشفيات تتوفر على لقاح و بعد استفسار الممرضة عن اللقاح ضحكت كثيرا و ردت عليا "واش من نيتك راك فشاون " .. من هذا الكلام نفهم ان اقليم شفشاون مهمش مقصي و غير مرغوب في سكانه و انا لا أتكللم من فراغ و للتأكدو ما عليكم إلا زيارة أقرب مستوصف او مستشفى و اسألو عن اللقاح ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
4 - رامي الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:38
يبدو ان هده الحكومة لن تتحرك حتى يموت نصف المغاربة مادا تنتظرون يا حكومة العثماني حتى يستفحل المرض وينتشر اصبحنا نخاف الدخول الى المستشفيات والحمامات ومناطق الازدخام انقدو الشعب ام ان الاموال موجودة فقط للملاعب والمدرب وموازين وتقاعد بنكيران ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
5 - mol chekara الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:38
المصابة البروفيسورة تم نقلها لمصحة خاصة وهي تعمل بأكبر مستشفى جامعي بالمغرب !!!!!!!! باش تعرفوووو مكاين فسبيطارات المغرب والوووووو من غير السكيرتيييه الي كيهضرو بحال الحباسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
6 - الياس الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:39
الخوت دعيو معاها و مع جميع مرضى المسلمين محتاجين لدعواتكم الله يشافيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
115
7 - عبد الله الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:41
نسأل العلي القدير ان يشفيها وجميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
8 - عبد العزيز الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:42
نتمنى لهذه الاستاذة الشفاء العاجل و خصوصا أنها أصيبت أثناء أداء مهامها اتجاه المواطنين انها بكل تأكيد تستحق العناية الكاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
89
9 - مرزوك عبدالله الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:42
طبيبة ولم يمهلها المرض لان الطبيب هو الله والشافي هو الله والضار هوالله بعدنا عن الله والقيام بما لا يرضيه سلط علينا هذا الوباء ليخوف عباده اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
10 - wood الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:46
صرح العثماني و كذلك وزير الصحة أن انفلونزا الخنازير تصيب فقط عينة من الناس الذين يعانون من ضعف مناعي أو امراض ما ، و هل الطب و المستشفيات و الأطباء و الممرضين و الأدوية موجهة للاصحاء الذين لا يعانون من أي مرض أم هي اصلا موضوعة تحت إشارة المرضى و الفئات الأكثر عرضة للامراض ؟؟!، فيبدو ان المخزن لا يكف عن إستغباء المغاربة و يحملهم مسؤولية مرضهم . و الحقيقة أن المغرب لا يتوفر بالمطلق على الإمكانيات لمواجهة طارئ صحي لضعف التجهيزات و الأمكانيات لان أموال المغاربة يتم تهريبها للخارج و توزع يمينا و يسارا لشراء الذمم من كل حدب و صوب ، و بالتالي فإن المرض سيستمر في حصد الأبرياء بعيدا عن الأعين إلى أن ينحسر هذا الوباء من تلقاء ذاته مع إرتفاع درجة الحرارة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - متسائل الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:46
طبيبة متخصصة في كلية الطب تنتقل الى احدى المصحات الخاصة للعلاج حلل وناقش والتقطت المرض اثناء اداء وظيفتها بالله عليكم هل المستشفيات وسيلة للعلاج ام لانتشار العدوى ادن اغلقو المستشفيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - محمد الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:49
يارب خفف علينى ونزل رحمتك علينا ولاحول ولاقوه الاباالله ولاحول ولاقوه الاباالله شفاء العاجل ولاشفاء الاشفاىك عجل ولاتاجل يارحم الرحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - منصور الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:52
السلام عليكم كل من أصيب بهذا الوباء من الفقراء والبسطاء لا يستطيع شراء المصل لان ثمنه غالي ويبقى شفائه بيد الله سبحانه وتعالى أما الاغنياء فيستطعون شرائه والشفاء منه بكل سهولة .السؤال المطروح أين إجبارية الصحة أين العدل لماذا هاد التهاون .المسكين والفقير أليس إنسان أين الانسانية لماذا لانستفيذ من تجربة الدول الكافرة في الانسانية أليس الاسلام سباق للانسانية أين يكمن الخلل أين أنت أيوها رئيس الحكومة ماذا تنتظر المزيد من الوفايات أليس هذا من واجك أن تسهر على راحت كل مواطن .شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - Said France الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:53
Ce n'est pas un virus, c'est une bactérie
Pour info, il y a aucun médicament contre les virus, au mieux il y a les rétro viraux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
15 - منتظر الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:59
في المغرب الطبيب يخشى مريضَه أكبر مما يخشى المرض.. شي تعليقات غي الله يستر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - عمر الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:00
الله يشافي ويحد الباس أما ذاك الشاب الوزير فكر في تسمية وزارتك وزارة الأصحاء بدل وزارة الصحة مادامت وزارتك غير معنية بالمرضى من الفئات الهشة من أصحاب الضغط المرتفع والسكري و المسنين والرضع والحوامل. أنتا تكلف غير بالأصحاء لأنهم لن يحتاجو لأن توفر لهم مخزون الأدوية واللقاحات وكم حاجة قضيناها بتركها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - hassan الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:00
بزاف التعاليق كيقولو علاش نقلوها لمصحة خاصة.راه خصكم تعرفو انها تعاني من مرض مزمن والانفلونزا الله احفظ عزيز عليها اصحاب الامراض المزمنة بسرعة تقضي عليهم ولهذا تتطلب العناية المركزة ونحن علينا ان ندعو لها بالشفاء ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
18 - نبيل الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:05
الافلوينزا تقتل كل يوم 5 اشخاص في فرنسا اي ما يعادل 1500 الى 2000 فرد يموتون في السنة مع تسجيل 18000 حالة وفاة سنة 2015 الأنفلونزا. ويعتبرون الامر عادي و موسمي.
الامر لا يختلف في المغرب عن باقي السنوات الا اننا لم نكن نهتم بالامر. ان الاوان لنتعلم كيف نحد من انتشار هذا الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - يوسسسسسسسسسف الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:08
الله يشافيها، لكن لماذا مصحة خاصة ام المستشفى العمومي خاص بالطبقة المكحطة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - محمد البشير الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:26
الى اصحاب بعض التعليقات.اصحاب النظرة التشاؤمية الذين ينظرن الى هاته الحالة كأنها السبب في نقل العدوا او سبب في هدا الفيروس.فلا تخلطوا الحابل بنابل فهي ليست في مركز القرار.دنبها الوحيد هو انها ضحية للفروس الدي حملته اتناء تأديتها للمهامها.فالمسؤولية عن التقصير يجب ان توجه للوزارة الوصية... .فدعوا لها لها بشفاء.فالعيب ليس في امتهان المرء للمهنة الطب...وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - ali الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:30
يالله أنت الشافي أنت العافي. الطف بعبادك الضعفاء ولا تسلط علينا غضبك يارب بكثرة الذنوب إغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ياأرحم الراحمين يارب العالمين أمين وكل من قال أمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - Younes الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:38
ولا علاش مشات راه عادي كيفما قال رئيس الحكومة كان عليها غير تكا أتشرب غير دكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - محمود الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:39
الأجابة عن سؤال لماذا نقلت إلي مصحة خاصة لإجابة عن السؤال سيدة مشاء الله بروفيسورة قرات أو وصلات أو كا تخلص مزيان تمشي لمصحة ولا داوي في أوروبا مشغل حد ياك فلوسها إيوا دير بيهم ليبغات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - سلمى الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:40
اولا الله يشافيها و يشافيكم الجميع يارب و يحد من جميع الأوبئة من عندو يا رب. تانيا أتساءل لماذا مصحة خاصة؟ ثالثا لماذا كلما اكتشفت حالة مصابة بالمرض تجدون لها مبرر المرض المزمن أو الحمل أو الطفولة أو الشيخوخة .لماذا هذا التلاعب و الاستهتار بأرواح الناس؟ ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.