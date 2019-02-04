مراكش .. "طبيبة أعصاب" تصاب بإنفلونزا الخنازير

هسبريس من مراكش

علمت جريدة هسبريس، من مصادر خاصة، أن عدوى إنفلونزا الخنازير (إنفلونزا H1N1) أصابت بروفيسورة في كلية الطب بمراكش، وهي طبيبة في مستشفى التخصصات التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس.

وأسرت المصادر ذاتها لهسبريس أن الطبيبة المصابة حملت الفيروس أثناء ممارستها لعملها اليومي مع المواطنين داخل المرفق الصحي، والذي لم تتخذ فيه التدابير اللازمة لتلافي مخاطر الإصابة.

كما أفادت المصادر الطبية نفسها بأن البروفيسورة المتخصصة في علم الأعصاب نقلت إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث ترقد تحت العناية المركزة في محاولة لإنقاذها، خاصة أنها مصابة بمرض مزمن.