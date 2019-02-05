قافلة طبية تستهدف تلاميذ "قصر المجاز" في طنجة

هسبريس من طنجة

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالفحص أنجرة، قافلة طبية متخصصة لتصحيح البصر لفائدة تلميذات وتلاميذ الإقليم بالجماعة القروية قصر المجاز بالقصر الصغير.

القافلة، التي عرفت مشاركة 20 إطارا طبيا وشبه طبي متخصصا في طب العيون وممرضين وتقنيين، استهدفت بالخصوص 270 تلميذا يدرسون التعليم الأولي والسنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى إعدادي الذين يعانون من مشكل ضعف البصر.

وأوضحت الدكتورة لمياء الدلمي، مندوبة الصحة بإقليم الفحص أنجرة، أن "القافلة الطبية تروم معالجة مشكل ضعف البصر عند التلاميذ الذين تم الكشف عنهم، والذين استفادوا جميعا من نظارات طبية مجانية خلال هذه القافلة".

حري بالذكر أن ختام القافلة، التي نظمت بشراكة مع عمالة الفحص أنجرة وفي إطار برنامج وزارة الصحة المتعلق بالصحة المدرسية، شهد توزيع شواهد تقديرية وتذكارات على الأطقم الطبية التي أسهمت في إنجاحها.