24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:19
|13:46
|16:39
|19:05
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نهيد: تحديث القضاء يضمن النجاعة والشفافية
- برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير
- اقتحام الإذاعة الوطنية يغضب إعلاميين بمراكش
- "أونسا" يحمي قطيع الأبقار من "الحمى القلاعية" ويعوض الفلاحين
- نفوق مواش بأنجيل يستنفر سلطات عمالة بولمان
وردي: السماح لدفاع معتقلي الريف بمؤازرة الغائبين فخر للعدالة (5.00)
مخطط تدبير الأزمات .. إستراتيجية غائبة لمواجهة "أنفلونزا الخنازير" (5.00)
- أخنوش يحل في ملبورن لمطالعة التجربة الأسترالية - (97)
- بنكيران يرفض "تحدي الدولة" ويؤيّد عفو الملك عن معتقلي جرادة - (93)
- "لغة التعليم" تثير السجال وسط دعوات باعتماد العربية والأمازيغية - (73)
- البرلمان يفشل في إخراج قانون الأمازيغية .. الحسم لزعماء الأغلبية - (73)
- التقارب بين المغرب وفنزويلا يزعج المتحكمين في جبهة البوليساريو - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة طبية تستهدف تلاميذ "قصر المجاز" في طنجة
نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالفحص أنجرة، قافلة طبية متخصصة لتصحيح البصر لفائدة تلميذات وتلاميذ الإقليم بالجماعة القروية قصر المجاز بالقصر الصغير.
القافلة، التي عرفت مشاركة 20 إطارا طبيا وشبه طبي متخصصا في طب العيون وممرضين وتقنيين، استهدفت بالخصوص 270 تلميذا يدرسون التعليم الأولي والسنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى إعدادي الذين يعانون من مشكل ضعف البصر.
وأوضحت الدكتورة لمياء الدلمي، مندوبة الصحة بإقليم الفحص أنجرة، أن "القافلة الطبية تروم معالجة مشكل ضعف البصر عند التلاميذ الذين تم الكشف عنهم، والذين استفادوا جميعا من نظارات طبية مجانية خلال هذه القافلة".
حري بالذكر أن ختام القافلة، التي نظمت بشراكة مع عمالة الفحص أنجرة وفي إطار برنامج وزارة الصحة المتعلق بالصحة المدرسية، شهد توزيع شواهد تقديرية وتذكارات على الأطقم الطبية التي أسهمت في إنجاحها.