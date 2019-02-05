رابطة تنادي بصون غابات طنجة من "التدمير"

هسبريس – عبد الواحد استيتو

نددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة بما اعتبرته "صمت المسؤولين بجهة الشمال تجاه كل ما تتعرض له الغابات من تدمير ممنهج من أجل تملك عقاراتها من طرف الخواص، وتحويلها إلى أراض مخصصة للزراعة أو السكن وغير ذلك".

وأوضحت الرابطة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى المندوب السامي لإدارة المياه والغابات، أن هذه العملية "أتت على أزيد من 50 % من الغطاء الغابوي على صعيد مختلف مناطق الجهة بعد القيام بجرفه، واكتساح واجهات الجبال والمرتفعات من الأسفل إلى الأعلى من أجل تجريب زراعات هجينة وغير مراقبة، دون مراعاة للتأثيرات السلبية التي ستؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي، وتدمير كل أنواع السلالات النباتية والحيوانية التي تميز هذه المناطق".

الرابطة استحضرت في رسالتها حديثا للصحافي البريطاني والتر هاريس، سنة 1912 في كتابه "المغرب المنقرض"، عن مستقبل الغابات في المغرب، "حيث تنبأ بزوالها بناء على ما عاينه من سلوكيات عدائية تجاه الغابة آنذاك، إذ أدرك بحسه المبكر أن المغاربة يعانون من حساسية كبيرة تجاه الأشجار التي يعملون على التخلص منها بكل الوسائل، ولا يقبلون التعايش معها".

رسالة الرابطة اعتبرت أيضا أن نسبة الحرائق "المشبوهة"، وكذلك الممارسات العدائية التي تعتمد على اجتثاث الأشجار وإفراغ الغابات من الداخل بشكل يومي وفي واضحة النهار، وعلى مقربة من التجمعات السكنية والمقرات الإدارية، "تطرح أكثر من تساؤل عن دور مصالح المياه والغابات، والسلطات البيئية، والإدارة الترابية التي تقف موقف المتفرج، أو أنها تقوم بتحركات بهلوانية لا أقل ولا أكثر، لأن القرار الصارم والصادق يجب أن يتجاوز حدود التدخل الشكلي الذي يعد تأشيرا ضمنيا على هذه الممارسات المعادية للبيئة والمخالفة للأعراف والقوانين، والمهددة للثروة الوطنية".

ودعت الهيئة المدنية ذاتها إلى بعث لجنة مركزية للتحقيق حول الاعتداءات التي تطال الملك الغابوي بهذا الإقليم وفي غيره من مناطق الجهة التي يتراجع فيها الملك الغابوي يوما بعد يوم، "على أن تكون أولى الأولويات هي تجريم كل الممارسات المتعلقة بالاعتداء على الغابة وعلى الأشجار أينما وجدت، ثم التحديد النهائي للملك الغابوي وتحصينه من كل الاختراقات؛ ولن يتم ذلك إلا بمنع تمليك الملك الغابوي بأي شكل من الأشكال؛ وذلك بإبطال وثائق التمليك المعتمدة في تملك تلك الأراضي".

وختمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين رسالتها بالإشارة إلى أن ما ينقص في هذا المجال "هو الإرادة بالدرجة الأولى، والصرامة في تطبيق القانون بالعدل بين الناس"، مشيرة إلى "نقص التوعية الناتج أساسا عن عدم تفهم مطالب وحاجيات ساكنة العالم القروي، ثم التداخل القائم بين الأراضي التابعة للملك الغابوي والأراضي السلالية وأراضي الخواص أحيانا"، وزادت أن "نتائج التدخل الجائر المفضي إلى التمليك والحيازة تتجاوز في خطورتها نتائج الحرائق التي تسمح للغابة باستخلاف نفسها وتعويض غطائها مستقبلا".