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كُتّاب وآراء
نفوق مواش بأنجيل يستنفر سلطات عمالة بولمان
هرعت لجنة إقليمية متكونة من المصالح البيطرية الإقليمية التابعة لعمالة بولمان، والسلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، مساء الاثنين، نحو دوار آلمو بجماعة أنجيل ضواحي بولمان، بعد الاشتباه في إصابة قطيع من الماشية بأحد الاسطبلات بمرض الحمى القلاعية.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس من عين المكان، فإن السلطات أحضرت جرافة وقامت بحفر خندق استعدادا لإبادة قطيع الماشية المصاب، الذي يتكون من حوالي 400 رأس من الغنم وحوالي 30 رأسا من البقر، في حالة ما إذا أكدت التحاليل المخبرية إصابته بمرض الحمى القلاعية.
وأوردت المصادر ذاتها أن تحرك اللجنة المختلطة نحو الاسطبل المذكور جاء بعد تسجيل نفوق حوالي 100 رأس من الخرفان خلال الأيام الماضية، وإصابة بقرتين بمرض تشبه أعراضه أعراض مرض الحمى القلاعية، مبرزة أن التحاليل المخبرية هي التي ستحسم فيما إذا كان ذلك ناجم عن الوباء المذكور.
وطالب حسين أزيزى، فاعل جمعوي بجماعة أنجيل، في تصريح أدلى به لهسبريس، بمواكبة مربي الماشية بإقليم بولمان عبر التأطير وتلقيح قطعانهم من الأمراض، وتعويضهم عن الخسائر.
وعلمت هسبريس أنه تم إغلاق محيط تواجد الاسطبل المشبوه بإصابة قطيعه بالحمى القلاعية، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
وفي الاخر الدولة تمشي تتسلف عند البنك الدولي حيث فلوس اللبن يديهوم زعطوط. ويكولو ليكم الصندوق خاوي.
واحد يشرح لي بقرة تعوض ب 30 ألف درهم واش هدا ثمن السوق، وخا تكون من الدهب.