24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:19
|13:46
|16:39
|19:05
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نهيد: تحديث القضاء يضمن النجاعة والشفافية
- برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير
- اقتحام الإذاعة الوطنية يغضب إعلاميين بمراكش
- "أونسا" يحمي قطيع الأبقار من "الحمى القلاعية" ويعوض الفلاحين
- نفوق مواش بأنجيل يستنفر سلطات عمالة بولمان
وردي: السماح لدفاع معتقلي الريف بمؤازرة الغائبين فخر للعدالة (5.00)
مرصد يتهم نواب "البيجيدي" بـ"سرقة" فكرة المجلس الأعلى للصحة (5.00)
مخطط تدبير الأزمات .. إستراتيجية غائبة لمواجهة "أنفلونزا الخنازير" (5.00)
- أخنوش يحل في ملبورن لمطالعة التجربة الأسترالية - (97)
- بنكيران يرفض "تحدي الدولة" ويؤيّد عفو الملك عن معتقلي جرادة - (92)
- "لغة التعليم" تثير السجال وسط دعوات باعتماد العربية والأمازيغية - (73)
- البرلمان يفشل في إخراج قانون الأمازيغية .. الحسم لزعماء الأغلبية - (73)
- التقارب بين المغرب وفنزويلا يزعج المتحكمين في جبهة البوليساريو - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لغزال يفتتح السنة القضائية الجديدة بتطوان
احتضنت محكمة الاستئناف بتطوان، زوال الاثنين، مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم 2019، من قبل المصطفى لغزال، الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، ورشيد خير، الوكيل العام للملك بها، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، وعدد من القضاة، ورؤساء المصالح الخارجية، والمهدي كمال، نقيب هيئة المحامين بتطوان، وممثلين عن هيئتي العدول والموثقين، وفاعلين في المجال الحقوقي.
وقال لغزال بالمناسبة إن "افتتاح السنة القضائية الجديدة يعد تكريسا لتقليد دأب عليه القضاء بشكل سنوي، ويشكل فرصة لاستعراض حصيلة دائرة محكمة الاستئناف فيما يخص المكتسبات والمنجزات التي حققتها المحاكم، وما راكمته من تجارب في إطار التدبير اليومي للشأن المحلي للمحاكم في سياق إسداء الخدمات لمرتفقي المؤسسة القضائية".
وأضاف الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتطوان أن هذه المناسبة "تعكس المجهودات التي بذلت بمختلف محاكم الدائرة القضائية تطوان من طرف المسؤولين القضائيين والإداريين، والمستشارين، وكذلك أطر مصلحة كتابة الضبط، في إطار تعاون ملموس مع مساعدي القضاء، وعلى رأسهم النقيب والسادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بتطوان".
وأضاف لغزال أن "الافتتاح يعتبر مناسبة كذلك للإشارة إلى ما استقر عليه العمل القضائي بالدائرة الاستئنافية تطوان، وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من قرارات بغية توحيد العمل القضائي وسد الفراغ التشريعي، أو تفسير بعض القوانين التي شابها الغموض".