لغزال يفتتح السنة القضائية الجديدة بتطوان

أيوب صدور من تطوان

احتضنت محكمة الاستئناف بتطوان، زوال الاثنين، مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم 2019، من قبل المصطفى لغزال، الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، ورشيد خير، الوكيل العام للملك بها، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، وعدد من القضاة، ورؤساء المصالح الخارجية، والمهدي كمال، نقيب هيئة المحامين بتطوان، وممثلين عن هيئتي العدول والموثقين، وفاعلين في المجال الحقوقي.

وقال لغزال بالمناسبة إن "افتتاح السنة القضائية الجديدة يعد تكريسا لتقليد دأب عليه القضاء بشكل سنوي، ويشكل فرصة لاستعراض حصيلة دائرة محكمة الاستئناف فيما يخص المكتسبات والمنجزات التي حققتها المحاكم، وما راكمته من تجارب في إطار التدبير اليومي للشأن المحلي للمحاكم في سياق إسداء الخدمات لمرتفقي المؤسسة القضائية".

وأضاف الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتطوان أن هذه المناسبة "تعكس المجهودات التي بذلت بمختلف محاكم الدائرة القضائية تطوان من طرف المسؤولين القضائيين والإداريين، والمستشارين، وكذلك أطر مصلحة كتابة الضبط، في إطار تعاون ملموس مع مساعدي القضاء، وعلى رأسهم النقيب والسادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بتطوان".

وأضاف لغزال أن "الافتتاح يعتبر مناسبة كذلك للإشارة إلى ما استقر عليه العمل القضائي بالدائرة الاستئنافية تطوان، وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من قرارات بغية توحيد العمل القضائي وسد الفراغ التشريعي، أو تفسير بعض القوانين التي شابها الغموض".