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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 04:55

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا بكل من بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب وبداخل البلاد مع تكون صقيع محلي.

وستتشكل كتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، في حين سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة وضعيفة إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 وثلاث درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالسايس وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وما بين 06 و10 درجات وسط البلاد وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و16 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و23 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية الغربية والجنوب الشرقي والساحل المتوسطي، وما بين 21 و26 درجة بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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