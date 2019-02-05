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استفادة المئات من حملة طبية مجانية في فم الحصن

استفادة المئات من حملة طبية مجانية في فم الحصن
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 13:12

نظمت جمعية "إمي أوكادير للتنمية " بالجماعة الترابية لفم الحصن ، التابعة لإقليم طاطا، حملة طبية استفاد منها 1400 شخص من الذكور والإناث من مختلف الأعمار.

وأفاد مصدر طبي مسؤول أن هذه الحملة، التي أعطى انطلاقتها عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال، نظمت بشراكة مع المندوبية الجهوية للصحة لسوس ماسة والمجلس الاقليمي لطاطا، ومجلس جماعة فم الحصن والمديرية الاقليمية للصحة.

وحسب المصدر نفسه فإن المستفيدين من الحملة أجريت لهم فحوصات مختلفة؛ شملت مجموعة من التخصصات الطبية وهي الأمراض الصدرية، وأمراض الجلد وأمراض القلب والشرايين، وأمراض النساء والولادة، وطب الاسنان وطب الأطفال، وأمراض التهاب المفاصل .

كما أجريت للنساء المستفيدات من هذه الحملة فحوصات وقائية للكشف عن خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، فضلا عن استفادة العديد من الأشخاص من فحوصات مختلفة من طرف أطباء عامين.

وعلاوة عن ذلك، نظمت في إطار هذه الحملة الطبية لقاءات تحسيسية خصصت للتوعية بتفادي الإصابة ببعض الامراض المزمنة؛ مثل مرض السكري ومرض ضغط الدم، إلى جانب بعض الامراض القابلة للانتشار عن طريق الالتقاء بين الاشخاص.

وقد تم خلال هذه الحملة، التي ساهم فيها حوالي 60 شخصا من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، توزيع كمية كبيرة من الأدوية على المستفيدين من الفحوصات، خاصة وأن غالبيتهم ينتسبون إلى الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - houcine trouki الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 13:51
On peut dire que la majorité de la population vit comme sinistrée dans la campagne et réfugiée dans les ceintures de pauvreté autour des villes.
C’est la réalité malheureusement malgré le tapage médiatique العام زين والتعتيم الرهيب على وضعية البلد
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2 - الله في عون الإنسان الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 14:11
الله في عون الإنسان ، ما دام في عون أخيه .
و نتمنى أن يكون هذا العمل خيرياً و لوجه الله .
* علينا أن نأخذ الحيطة و الحذر ، لأن العفاريت و التماسيح تتخبأ
وراء بعض الجمعيات ، لينقضوا علينا إبان الإستحقاقات .
*على الإعلام الحر ، يقوم بدوره كاملاً ، لسد الطريق أمام أولئك
مصاصي الدماء ، وذلك بفضح هذه الممارسات ، وتنوير عموم المواطنين
بما يدور حولهم .شكراً،شكراً،شكراً هسبريس .
* تلك العصابة سخروا و ما زالوا يسخرون منا. لقد إستفادوا من فقر و بؤس
و جهل الناس ـ الله يأخذ فيهم الحق . حذاري ، حذاري ، ثم حذاري ،
إستفيدوا مما يُـقَـدَّم لكم ، و لاتعطوهم أصواتكم ، إنهم يَرُشُّـوكم بالقليل ،
لينالوا الكثير على ظهوركم ـ ولهم في الدنيا والآخرة عذاب أليم (قوم جوعان)
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