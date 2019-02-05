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الرئيسية | جهات | العوفي: لا محيد عن قضاء منصف ونزيه في المملكة

العوفي: لا محيد عن قضاء منصف ونزيه في المملكة

العوفي: لا محيد عن قضاء منصف ونزيه في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 14:30

قال عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، إن "النزاهة والاستقامة هما محورا القضاء العادل وخيار ولا محيد له عنهما، وفي غيابهما لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح القضاء مهما كانت الوسائل والآليات المسخرة لهذه الغاية".

وأشار المسؤول القضائي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية برحاب محكمة الاستئناف بالناظور تحت شعار: "القضاء ضمانة للحقوق والحريات"، إلى العديد من الخطب الملكية التي تصب في هذا الاتجاه، وتشدد على ضرورة ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي للمواطنين.

وتحقيقا لهذه الغاية النبيلة، قال المسؤول القضائي إن النيابة العامة حريصة على أن "تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تحركها الأهواء ولا تنحرف بها عن جادة الصواب فتتوغل في غياهب الظلم والفساد".

وعرج المتحدث ذاته على كلمة كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لهذه السنة، اللتين أكد فيهما كلا المسؤولين القضائيين أن زمن التساهل مع من يستهتر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه قد ولى، وأن رئاسة النيابة العامة مصممة على محاربة الفساد بكل حزم وبلا هوادة.

ويبقى المؤمل والمطلوب، يضيف المسؤول القضائي، هو "السير بمرفق القضاء في هذه الدائرة الى الأفضل والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم ينصف المظلومين ويضرب على يد الظالمين ويقف صرحا شامخا أمام المؤثرات الخارجية والمغريات المادية الجارفة لتي تعصف على مر الأزمان والعصور بسمعة القضاء".

وفي السياق ذاته، شدد الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور على أن مناسبة افتتاح السنة القضائية هي أيضا فرصة مواتية لتقييم عمل هذه المحكمة، متمثلا في نجاعة وجودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها، ومدى تحقق طموحاتهم في استعادة الثقة في القضاء.

هذه الثقة، يضيف المسؤول القضائي ذاته، "قد تضيع مع طول الاجراءات وكثرة التأخيرات وتمديد عمر القضايا حتى يتسرب اليأس إلى نفوسهم ويبحثون عن وسائل وبدائل أخرى وإن كانت غير مشروعة في كثير من الأحيان لاستيفاء حقوقهم وتسوية مشاكلهم، وقد يؤدي بهم الأمر إلى التنازل عن حقوقهم وتعريضها للضياع دون اللجوء إلى القضاء، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على إقرار الأمن واستقرار المعاملات".

يذكر أن حفل افتتاح السنة القضائية شهد استعراض كل من الرئيس الأول بالمحكمة، والوكيل العام للملك لديها، حصيلة عمل الأطر الإدارية والقضائية، وما ميز السنة المنصرمة من إنجازات تصب في عمل المحكمة رئاسة ونيابة، وكذا حصيلة المحكمة الابتدائية وباقي المراكز القضائية التابعة لها، بغية تحقيق النجاعة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين واستشراف آفاق الرقي بعمل السلطة القضائية.

حضر هذا الحفل عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من مسؤولي المصالح الأمنية والإدارية، وشخصيات مدنية وعسكرية، وهيئات مساعدي القضاء بالدائرة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ةلد تنغير مسمرير الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 14:54
لقانون لي كين داير بحال لستيك كيتجبد وكيديرو فيه القضاة مبغاو راه باقين دعاوي ديال 20سنة وفيها جوج دلاحكام كل وحد عندو لحق لي وصل المحاكم حسن عوانو
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5
2 - رشدي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 15:04
صديق ديالي شرى بقعة في تجزئة ف طنجة و مول الملك عاود باع التجرئة كلها لناس آخرين و رفع هو و المتضررين قضية ضد هؤلاء اللصوص.. و لأن عنده الحجج و البراهين و الشهود و الوثائق، حكامت ليه المحكمة الابتدائية لصالحه، و محكمة الاستئناف كذلك، و ملي طلعات القضية للمجلس الأعلى تحكمات ضده هههههههههههههه و حق الله يلا نكت كايطراو فبلادنا
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2
3 - بسبب المسطرة الطويلة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 15:05
درسنا في المدرسة باستعمال مسطرة قصيرة و شفافة 20 سنتيمتر. ولكن في المحكمة تصبح المسطرة طويلة وغير شفافة وبسببها رفع ابي رحمه الله دعوته إلى القضاء العالي فو ق سدرة المنتهى اثر الترامي على ارضه واستغلالها دون موجب شرعي وكذللك فعلت امي عندما رفض اخوالي منحها حقها في الميراث اكيد الدعوة مربوحة انشاء الله لأن الحق حرم الضلم على نفسه اولا وجعله حرام بين عباده .
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4
4 - ملاحظ الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 15:17
حبذا لو كان افتتاح السنة القضاءية مباشرة بعد العطلة الصيفية حتى لاتكون هناك تعترات في تسوية الملفات..اناشد القاضي النزيه الخلوق الذي تربى على العفة والكرامة واشد على يديه بحرارة...مسؤولية القاضي جسيمة أمام الخالق ..اكيد ستعرض الحقوق المغتصبة امامه يوم لاينفع مال ولابنون..اذا استحضرنا هذا المعطى سنزيد بالقضاء الى الامام ليكون فيه انصاف المظلوم وكسر شوكة الظالم..
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1
5 - abde italia الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 15:21
الله مرزوق الصبر فى قلوب المضلومين اسرهم من الضلمين نتمنا ان تكون دولة حق وقنون على الجميع ليس على الفقير بل يطباق نتمنا ان يكون قضاء نزيه فى بلدنا من دون مضيقات
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1
6 - محمد بلحسن الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 15:34
أتذكر جيدا مقتطفات من كلمة كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لهذه السنة، في 30 يناير 2018, اللتين أكد فيهما أن زمن الــتــــســـــاهــــل مع من يستهتر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه قد ولى، وأن رئاسة النيابة العامة مـــصــــمــــمـــة على محاربة الفساد بكل حزم وبلا هوادة.
أسبوع واحد بعد افتتاح السنة القضائية بالرباط ها هي النيابة العامة بمدينة الناضور تنفتح على وسائل الاعلام و على المرتفقين مصممة السير بمرفق القضاء الى الأفضل والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم يــــــنــــصــــــف المظلومين ويـــــضــــــرب على يد الظالمين ويقف صرحا شامخا أمام المؤثرات الخارجية والمغريات المادية الجارفة لتي تعصف على مر الأزمان والعصور بسمعة القضاء.
أشعر, منذ 07 أكتوبر 2017 يوم الاعلان عن استقلالية النيابة العامة أن جهازنا القضائي يتطور تطورا سريعا نافعا بفظل تظافر جهود وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
أختم تعليقي هذا بالتذكير بتصريح هام للأستاذ مصطفى فارس رئيس محكمة النقض: رجال الاعلام و القضاء شـــــركـــاء في محاربة الظلم و الفساد.
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