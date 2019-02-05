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الرئيسية | جهات | الحرائق تعجل برحيل "مدينة بيس" .. والداخلية تبدد مخاوف الساكنة

الحرائق تعجل برحيل "مدينة بيس" .. والداخلية تبدد مخاوف الساكنة

الحرائق تعجل برحيل "مدينة بيس" .. والداخلية تبدد مخاوف الساكنة
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:00

تسود مخاوف من أن يرخي إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس" المفوض لها تدبير قطاع النقل، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" في الدورة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس العاصمة الاقتصادية، بظلاله على ساكنة المدينة ونواحيها ومستعملي هذه الوسيلة إذا ما قررت الشركة وقف رحلاتها بعد هذا القرار.

ووضعت وزارة الداخلية شركة "مدينة بيس" تحت المراقبة والتتبع عقب هذا القرار، تفاديا لأي خطوة من شأنها أن تؤثر على استقرار المرفق العمومي والإضرار بمصالح البيضاويين الذين يستعملون الحافلات للتنقل.

وقال عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، الذي يشغل نائبا لرئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، في معرض جوابه على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن وزارة الداخلية تتابع مسألة إنهاء العقد مع شركة مدينة بيس، مضيفا أن "السلطات تتابع ذلك، ولا يمكن لأي كان أن يقوم بأعمال تعوق استمرار المرفق العام، أو تمس بسلامة وأمن المواطنين".

واعتبر المتحدث نفسه أنه "مهما كان النزاع والخلاف، لا يمكن أن يؤدي المواطن الثمن"، مؤكدا نهج "الصرامة في تدبير هذا المرفق العمومي من لدن السلطات المختصة التي تقوم بدورها".

من جهة أخرى، رمى العماري كرة الشركات التي تشتغل خارج القانون بمدينة الدار البيضاء وتؤمن نقل البيضاويين في العديد من المناطق إلى ملعب السلطات، موردا في معرض جوابه أن "السلطة المفوضة لم ترخص لأي شركة غير مدينة بيس منذ سنة 2009"، لافتا إلى أن "عجز نقل المدينة على تغطية العديد من الخطوط، جعل الشركات الأخرى تستمر في تأدية خدماتها".

واعتبر عمدة الدار البيضاء أن السبب في إقدام المؤسسة على اتخاذ قرار إنهاء العقد مع "مدينة بيس"، يرجع إلى كون "الأسطول الخاص بالحافلات، الذي كان يجب أن يصل في السنة الماضية إلى 1200 حافلة، لم يتحقق، فقد وصل فقط إلى 400 حافلة، وهذا إخلال وتقصير على مستوى الالتزامات التعاقديّة".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الشركة، يقول المتحدث نفسه، "لم تلتزم بعدد الخطوط، إلى جانب العجز في الاستثمارات، ناهيك على عدم وفائها بتجديد 650 حافلة كان قد سمح لها باقتنائها مستعملة من الخارج وحصلت على تسهيلات في الضرائب مقابل ذلك".

والأكثر من ذلك، يزيد العمدة، أن "حافلات الشركة باتت تهدد سلامة السير بالدار البيضاء وحياة الركاب، خاصة بعد توالي الحرائق بها، وهي من دواعي إسقاط العقد وليس فقط الإنهاء، ثم إن المتعهد مع قرب انتهاء العقد بدأ يقوم بتقليص الحافلات، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ هذا القرار".

وقد صادق أعضاء مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، بإجماع الحاضرين، على إنهاء العقد وتدبير المرحلة بكل الصيغ القانونية إلى غاية انتهاء المدة، مع تعديل كناش التحملات.

ويعيش المواطنون بالعاصمة الاقتصادية معاناة كبيرة مع حافلات "مدينة بيس"، بسبب تهالكها إلى درجة باتت معظمها لا تتوفر على فرامل ولا تضمن التنقل في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، ناهيك عن الحرائق التي تطالها بشكل مستمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - نمير الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:19
هؤلاء الباجدة خرجوا على الدار البيضاء، المشاريع الكبرى مشاريع ملكية بالدرجة الأولى. مجلس المدينة لم يقدم شيء
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2 - عنيبة مراد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:19
يجب محاسبة من وافق على شراء حافلات خردة تقطعت أوصالها في شوارع باريس على انها جديدة وهي احدى فضاءح الفساد المتفشي في البلد !!
لكن هيهات من يحاسب من !؟
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3 - Hamido الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:21
نتمنى من المجتمع المدني الحر مواكبة الصفقة المقبلة حتى لا تتكرر هده الكارثة.لا يعقل أن شركة تحتكر النقل في الدارالبيضاء وتكسب الملايين ومع دالك عليها ديون وكل حافلاتها مهترءة لا تصلح لنقل حتى الحيوان.ونريد من مجلس جطو أن يدقق في حساباتها لأن رائحة حافلات المدينة تفوح وقد وصلت إلى حدود بوتسوانا.
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4 - النقل الحضري الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:36
يجب عقد مناضرة للنقل بالدارالبيضاء القطب المالي.ينتج عنه استثمارات ضخمة لانجاز مترو الانفاق
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5 - العيدي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:39
ماذا شيكون مصير مئات السائقين المحسوبين على الشركة المنتهية خدمتها؟ لقد أبلى هؤلاء الرجال البلاء الحسن الكل يعترف بجميلهم وبخدماتهم الجبارة لقد كانوا جنود الخفاء كانوا يؤدون دورا لايؤديه إلا الصابرون الذين يتفانون لخدمة مجتمعهم وبلدهم المغرب. لو كنت مسؤولا لمنحتهم أوسمة الشرف بل يستحقون أكثر وأكثر...أتمنى أن يعترف المسؤولون بتضحيات هؤلاء الأبطال بأن لايبخسوا حقوقهم وبأن تسند لهم قيادة الحافلات الجديدة إن أوقفت شركتهم العمل.
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6 - mosi. الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:40
علاش بالسلامة من سمح لهذه الشركة ان تقتني حافلات مستعملة من الخارج و إركاب الناس فيها بل و الأدهى ان تحصل على اعفاءات ضريبية على ذلك...ياااا لا الفضيحة...
ونن 1200 حافلة الى 400...
وجب الحفر خلف المسؤول الذي فوت الصفقة لنكتشف جميعا كم دخل جيبه في هذه الفضيحة السمينة....
سأقوم بكل جهدي لكي اجمع بعض الغيورين متلي على مدينة فاس من اجل فضح كل الصفقات التي مررت بفاس بشكل مشبوه و أولها صفقة مدينة بيس...
لأني شخصيا منذ اللحظة الأولى و انا اشك في الصفقة..
دعوة الى كل ابناء فاس الغيورين و الذين يحبون الخير للوطن و المواطن..موعدنا فيسبوك.
وهي دعوة عامة الى كل ابناء الوطن من اجل فضح الفساد في مدنهم كل من موقعه.
اذا لم نسارع في كبح و فضح المفسدين فاعلموا ان الوطن مشا خلا.
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7 - 87 دارلمان الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:40
اخيرا جاء الفرج وتخلصت كازا من اكبر عملية نصب في مجال النقل الحضري,اتمنى ان يتم تشغيل حافلات كهربائية ورفع الاجور وتزويد العمال ببدل انيقة وان يؤدي الراكب ثمن التذكرة
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8 - مواطن بيضاوي مغربي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:43
أقترح أن يحمل ذاك الأسطول الى مطارح الخردة لا أن تتم إعادة دمجه..
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9 - المكلخ الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:54
ارجو من جريدتكم المتميزة طرح سؤال على عمدة الدار البيضاء حول مصير المستخدمين والاطر وعن الالتزام بتادية أجورهم وخصوصا ادا علمتم ان هناك دوما تأخير في صرف الاجر حيت لحد اايوم لم يحصل العمال والاطر على اجر شهر يناير
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10 - Tarik الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:55
انا من مستعملي الحافلة يوميا واش كاين البديل فاش تمشيو الخدمة ؟ الناس لي كيخلصو بالبطاقة و يخلصوها مسبقا الى مشات الشركة والبطاقة فيها الفلوس ؟؟؟ يجب اعلام المواطن بتدابير الجديدة المتخدة
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