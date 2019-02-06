قرض دولي يفجر خلافات بين منتخبي الدار البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

فجر القرض الذي منحه البنك الدولي لمجلس مدينة الدار البيضاء خلافات حادة بين المستشارين الجماعيين داخل لجنة المالية، مساء أول أمس الإثنين، كادت تتحول إلى تشابك بالأيدي.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر داخل المجلس، أن الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين، والمخصص للدراسة والتصويت على برمجة الدفعة الثالثة من مبلغ القرض الممنوح للجماعة من طرف البنك الدولي، تحول إلى خلافات حادة بين الأعضاء الذين طالبوا مكتب المجلس بتقديم الوثائق الخاصة بالمؤشرات التي تم اعتمادها وقدمت للبنك من أجل الحصول على الدفعة الثالثة.

وأكدت مصادر الجريدة أن مطالبة أعضاء اللجنة للمكتب بهذه الوثائق جعلت الخلاف يحتد، ووصل حسب عدد من الأعضاء إلى مشادات كلامية بين المعارضة ومستشاري حزب العدالة والتنمية، كادت تتحول إلى تشابك بالأيدي.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مستشاري التجمع الوطني للأحرار، المنتمين إلى الأغلبية، طالبوا بدورهم مكتب المجلس بتسليمهم المؤشرات الخاصة، قبل الشروع في المناقشة والتصويت على تسلم الدفعة الثالثة من قرض البنك الدولي.

وفِي وقت حاول رئيس لجنة المالية إثر تعثر الأشغال واحتجاج المعارضة ممثلة في حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة المرور إلى مسألة التصويت على مناقشة هذه النقطة دون تقديم الوثائق، أكدت مصادر الجريدة أن تدخلا من مكتب المجلس أفضى إلى ضرورة مناقشتها، متجاوزا بذلك طلب باقي الأعضاء توفير الوثائق.

وأكد عضو مجلس المدينة كريم كلايبي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، دخول الأعضاء في "مناوشات" في جلسة مساء الإثنين، موردا: "ما عايناه يدل على رغبة في ممارسة الديكتاتورية العددية.. يتهمون خصومهم بالتحكم، لكنهم يمارسونه".

وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا يمكن مناقشة هذه القضية التي ستترتب عنها ديون كبيرة للمدينة دون معرفة المؤشرات التي بني عليها طلب القرض من البنك الدولي"، لافتا إلى أن "هذه النقطة من شأنها أن تغرق المدينة في الديون".

وأوضح عضو المجلس أن طلب الأعضاء التوصل بالمؤشرات التي تقدم بها المجلس للبنك الدولي جاء بناء على بعض الأخبار التي تشير إلى كون المجلس الجماعي قدم مغالطات للمؤسسة البنكية للحصول على التمويل.

وكان جرى التوقيع بالرباط على منح البنك الدولي قرضا تستفيد منه الدار البيضاء، وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بورسعيد، وماري فرانسواز، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، وَعَبَد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي، وتبلغ قيمته 172 مليون أورو، بهدف المساهمة في زيادة القدرة الاستثمارية للجماعة من خلال تعزيز نظام المداخيل وتعبئة الاستثمارات الخاصة.