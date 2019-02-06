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قافلة تربوية تبث البهجة في نفوس أطفال أيت باها

قافلة تربوية تبث البهجة في نفوس أطفال أيت باها
هسبريس من أيت باها
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 00:36

نظم نادي Tiz youth club النسخة الثانية من النشاط الاجتماعي-التربوي "قافلة دفء وثقافة"، بشراكة مع جمعية رواد التربية والتخييم فرع تيزنيت، بمجموعة مدارس مركزية البحتري، بمنطقة أيت باها جماعة سيدي عبد الله البوشواري إقليم اشتوكة أيت باها.

جاء ذلك في إطار أهداف النادي الرامية إلى الاهتمام بالطفولة وغرس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع.

وتخللت هذا الموعد مجموعة من الأنشطة التربوية والثقافية والبيئية والترفيهية لفائدة أزيد من 130 متمدرسا، إذ تنظيم نشاط بيئي داخل فضاء المؤسسة عبر تهيئتها والقيام بغرس مجموعة من الأشجار والمغروسات، إضافة إلى مجموعة من الورشات في المسرح، ومعامل يدوية، والرسم وتزيين الوجوه، والأنشودة، والبهلوان.

واستفاد التلاميذ كذلك من مسابقة ثقافية وتوزيع الجوائز والشواهد التقديرية على المتفوقين.

كما تم تخصيص ورشة لفائدة أمهات التلاميذ ونساء المنطقة حول التوعية الصحية. واستفاد الحضور كذلك من ورشة حول الإسعافات الأولية، من تأطير عماد العمري وحسن متوكل، وهما من أطر المنظمة المغربية للإغاثة والإنقاذ فرع تيزنيت. كما تم تزيين المدرسة بمجموعة من الجداريات، وتسليم ما تم جمعه من ملابس وحاجيات قصد توزيعها على المحتاجين.

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