تعيين مدراء جدد لمشافي المضيق والفنيدق والريش‎

أيوب صدور من تطوان

أفرجت وزارة الصحة عن لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية الخاصة بمدراء المراكز الاستشفائية العمومية بكل من مستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة المضيق، ومستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، ومستشفى القرب بمدينة الريش.

وأسندت الوزارة الوصية مهام إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالمضيق إلى الدكتور حسن المزوري، خلفا للدكتور محمد الخصال الذي جرى تعيينه مدير جديدا لمشفى سانية الرمل بتطوان؛ فيما جرى تعيين الدكتورة مريم إيسو خلفا للمدير السابق لمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، الدكتور محمد بنسعيد.

وتضمنت لائحة التعيينات الجديدة اسم الممرض محمد اجبيلو، الذي تم تعيينه مديرا جديدا بمستشفى القرب بمدينة الريش، عقب تباريه على المنصب رفقة عدد من الأطباء، قبل أن تفرج الوزارة الوصية عن القرار النهائي.

يشار إلى أن المسؤول الجديد لتدبير صحة ساكنة الريش من مواليد مدينة الناظور، حاصل على دبلوم الدولة في التخدير والإنعاش، وماستر متخصص في "العناية المركزة والمساعدة الطبية المستعجلة" من مليلية، كما راكم تجارب مهنية وتدرج في مناصب المسؤولية، منها رئيس قطب العلاجات التمريضية بالريش، قبل أن يحظى بشرف المنصب الإداري الجديد.