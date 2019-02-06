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اعتقال شخص في حملة لتحرير الملك العام بوزان

اعتقال شخص في حملة لتحرير الملك العام بوزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 05:16

شنت السلطة المحلية بوزان، ممثلة بقائد الملحقة الإدارية الثالثة، حملة واسعة لتحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي غير المرخص بحي الرمل وشارع محمد الخامس بالمدينة ذاتها.

وشاركت في العملية، إلى جانب قائد الملحقة الإدارية الثالثة، عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة وعدد من أعوان السلطة، ومصلحة الجبايات التابعة للجماعة الترابية وزان، في خطوة تروم تخليص وتحرير الشارع العام من احتلال الباعة المتجولين والمتاجر المخالفة للقانون. وجرى حجز عدد من صناديق الخضر، كما تم اعتقال شخص عقب دخوله في صراع مع ممثل السلطة المحلية، قصد الاستماع إليه والنظر في المنسوب إليه.

وعرفت الحملة استحسان عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، خاصة المنتمون منهم إلى فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، مطالبين بتعميمها على مختلف المناطق، وإيجاد حلول بديلة للباعة الذين يتكاثرون بصفة يومية.

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