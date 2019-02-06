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الرئيسية | جهات | أكاديمية جهة فاس تلغي عزل أستاذة متعاقدة بإفران

أكاديمية جهة فاس تلغي عزل أستاذة متعاقدة بإفران

أكاديمية جهة فاس تلغي عزل أستاذة متعاقدة بإفران
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 04:48

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس بأنها ألغت، الثلاثاء، قرار العزل الذي اتخذته، في وقت سابق، في حق أستاذة متعاقدة تابعة لمديرية إفران.

ووفق ما أكده المصدر ذاته لهسبريس فإنه "إثر قرار العزل الذي اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس في حق أستاذة تابعة للمديرية الإقليمية بإفران، بناءً على ما توصلت به من وثائق ومعطيات رسمية؛ واستنادا إلى تفاصيل جديدة أحيطت بها علما بخصوص مسألة انقطاع الأستاذة عن عملها، وما رافقه من تدابير إجرائية؛ فإن الأكاديمية الجهوية تبيّن لها وجود خلل في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة".

وعليه، توضح الأكاديمية المذكورة، "وحفاظا على مصلحة الأستاذة، فقد تقرر إلغاء قرار العزل ذاك؛ وإعادة إدماج الأستاذة في منصبها السابق، وفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

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