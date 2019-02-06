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الرئيسية | جهات | التوفيق يُبرئ برلمانيا من استغلال مسجد بشفشاون

التوفيق يُبرئ برلمانيا من استغلال مسجد بشفشاون

التوفيق يُبرئ برلمانيا من استغلال مسجد بشفشاون
أيوب صدور
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 16:15

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن استغلال عبد الله العلوي، النائب البرلماني عن دائرة شفشاون المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، لتجمع المصلين واستخدام تجهيزات المسجد للتفاعل مع الساكنة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في الـ31 من غشت من السنة الماضية "كان عن غير قصد".

وأضاف التوفيق جوابا على سؤال لخالد البوقرعي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "الوزارة فور علمها بالواقعة راسلت السلطات المحلية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التصرفات"، مشيرا إلى كون النائب البرلماني المعني أقر بالخطأ وقدم اعتذارا علنيا عما صدر عنه.

وكان البرلماني عبد الله العلوي قد استنفر معلقين في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو داخل مسجد عزابة بمدشر "بوصمعة" في جماعة تموروث، الواقعة بإقليم شفشاون، وهو يخاطب سكان المنطقة، وبث نشطاء فيسبوكيون المقطع المصور، وطالبوا باحترام قدسية المكان المخصص للعبادة، بعيدا عن الاستغلال السياسي والانتخابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مراد الأربعاء 06 فبراير 2019 - 16:29
البرلماني اقر بالخطأ وقدم اعتذار والوزير التوفيق يبرأه؟! فهمونا شويا، التوفيق عليه على الاقل توبيخه واعطائه إنذارا فكيف سيبرأ من اعترف بالخطأ؟؟ ماهذه السياسة العمياء؟
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2 - الحسين الأربعاء 06 فبراير 2019 - 16:45
يتصرف التوفيق في شؤون المساجد وكأنه يملكها واين القضاء. اذا .انا لا اتكلم عن هذه النازلة لابد ان لان البرلماني أخطأ فعلا .
لكن اتكلم عن إعفاء الأئمة من الخطابة.
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