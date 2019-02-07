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الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 07 فبراير 2019 - 05:08

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا بكل من بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح .

كما ستلاجظ سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، في حين سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالشرق والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بباقي السهول وسوس وداخل الاقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 10 و17 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي والسواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 20 و25 درجة بباقي السهول وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بباقي الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بمنطقة البوغاز، وهائج الى قوي الهيجان مابين طنجة وطرفاية، وهائج الى قليل الهيجان بالجنوب.

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