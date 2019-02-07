24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:17
|13:47
|16:41
|19:07
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوفي تدعو إلى الجرأة لحماية الثروة الإيكولوجية
- رصيف الصحافة: صور للموكب الملكي تطيح بعون سلطة في مراكش
- شركات دولية تتنافس على صفقة النقل العمومي بالدار البيضاء
- حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي
- الإدريسي يعود إلى المغرب الفاسي بمفوّض قضائي
الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)
- حقوقيات يُنادين بالإلغاء النهائي لتعدّد الزوجات من مدوّنة الأسرة - (189)
- وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب - (87)
- نسبة البطالة تتراجع بالمملكة .. وحاملو الشهادات "أول العاطلين" - (54)
- الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي - (54)
- القصة الكاملة لمحاولة اغتصاب عشريني لسيدة عجوز بالمحمدية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا بكل من بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح .
كما ستلاجظ سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، في حين سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالشرق والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بباقي السهول وسوس وداخل الاقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 10 و17 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي والسواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 20 و25 درجة بباقي السهول وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بباقي الاقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بمنطقة البوغاز، وهائج الى قوي الهيجان مابين طنجة وطرفاية، وهائج الى قليل الهيجان بالجنوب.