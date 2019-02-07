حافلات ألمانية قريباً لنقل المواطنين بجهة الرباط

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تشرع حافلات النقل الحضري الجديدة في كل من الرباط والصخيرات وسلا وتمارة في العمل نهاية السنة الجارية، بعدما فازت مجموعتا "ألزا" و"سيتي بيس" بصفقة تدبير هذا القطاع العمومي.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن عملية تصنيع 350 حافلة انطلقت مؤخراً، إذ ستتوصل مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، التي تُدبر قطاع النقل في المدن الثلاث، بـ50 حافلة من نوع "مرسيديس بنز" من حجم 18 مترا متم شهر يونيو القادم.

في حين ستتم صناعة 248 حافلة من نوع higher benz، ستكون جاهزةً منها 124 وحدة قبل نهاية شهر يونيو 2019، و124 وحدة قبل نهاية شهر يوليوز 2019.

كما ستتوصل الرباط بـ52 حافلة من نوع Mercedes benz من حجم 12 مترا، ستكون جاهزة منها 40 وحدة قبل متم شهر يوليوز 2019، و12 وحدة قبل متم غشت 2019.

ويراهن المنتخبون في الجماعات الترابية في الرباط وسلا وتمارة على شركتي "ألزا" و"سيتي بيس" للنهوض بقطاع النقل الحضري العمومي، وإنهاء مرحلة شركتي "ستاريو" و"فيوليا" التي عاش خلالها المواطنون أزمة نقل حادة بسبب أسطولهما المهترئ.

وعملت السلطات على إلزام المفوض له الجديد باعتماد أساليب حديثة في التدبير تروم الفعالية والنجاعة، ورفع المردودية، وجاذبية النقل بالحافلات، مع احترام مجموعة من المعايير، تهم التوقيت والنظافة وتحسين جودة الخدمات واستعمال التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على البيئة.

وسيكون على مجموعتي ألزا وسيتي بيس تأمين شبكة النقل بالتكتل العمراني الرباط سلا الصخيرات وتمارة، بطول يبلغ حوالي 1084 كلم، ويضم 58 خطاً؛ فيما يبلغ عدد المسافرين عبر حافلات النقل العمومي الحضري في السنة حوالي 60 مليون مسافر ومسافرة.