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كُتّاب وآراء
"قادمون" تقدم مقترحات "الخطة الجهوية" 2019
قالت حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل إنها "عقدت بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الاجتماع التشاوري للحركة لجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت إشراف المنتدبة الترابية عائشة العلوي، وبحضور أعضاء وعضوات الهيئة الاستشارية ومسؤولي الجمعيات الإقليمية لذات الجهة؛ وذلك من أجل تقديم مقترحات لإعداد الخطة الإستراتيجية الجهوية 2019".
وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أنه "تماشيا مع روح الدستور المغربي 2011، وتنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الثاني للحركة، وبعد الوقوف على مختلف المشاكل التي تعاني منها جهة الرباط سلا القنيطرة، تقدم المشاركون والمشاركات بمجموعة من الاقتراحات والتصورات لتشكل المحاور الأساسية لهذه الخطة، والتي تتم فيها مراعاة البعد الزمني للإنجاز، مع تحديد الأهداف والأولويات والإمكانيات البشرية والمادية، وآليات الإنجاز، حتى تضمن نجاعتها وتحقيقها على أرض الواقع".
وأضاف البلاغ أنه من أهم هذه المحاور "تتبع وتقييم السياسات العمومية الجهوية"، و"الاهتمام بقضايا الشباب، خاصة المتعلقة بالتأطير والتكوين والتوجيه، الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والمشاركة السياسية، والعمل التطوعي، والتطرف الديني والمخدرات"، و"الاهتمام بقضايا النساء، خاصة المتعلقة باندماجهن الاقتصادي والاجتماعي"، و"الاهتمام بمشاكل المهاجرين ذوي الأصول الإفريقية".
وجاء ضمن المحاور أيضا "الاهتمام وتتبع قضايا ومشاكل البنيات الاجتماعية الأساسية، خاصة المتعلقة بالنقل العمومي، السكن غير اللائق والعشوائي، وجودة المؤسسات التعليمية"، و"قضايا ومشاكل التلوث البيئي والاستغلال الغابوي وتردي الفرشة المائية وغيرها"، و"ملف الأراضي السلالية والوعاء العقاري بالجهة"، و"الاهتمام بمشاكل الأمن في بعض الأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات التعليمية المتواجدة مثلا في سلا والقنيطرة وتمارة".