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وحدة صناعية للنفايات تثير احتجاجا في شيشاوة

وحدة صناعية للنفايات تثير احتجاجا في شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 23:36

نظمت كل من جمعية أمل للتنمية الاجتماعية، وجمعية يدا بيد لمحاربة الإدمان، بدعم من المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة، الأربعاء، مسيرة احتجاجية توقفت أمام مقر بلدية مدينة شيشاوة، للمطالبة بإبعاد وحدة صناعية لتدوير النفايات الطبية عن المدينة.

ورفع المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي، والذين ينحدرون من أحياء الأمل والفرح والحسني والشكرين، شعارات من قبيل "الحق في بيئة سلمية حق دستوري وليس صدقة"، و"جوابكم يزعجنا" و"باركا من التماطل"، كتعبير عن رفضهم التام لإحداث هذه الوحدة الصناعية.

واستنكر المحتجون إحداث هذه الوحدة الصناعية بمنطقة الأنشطة الصناعية بالحي الصناعي لمدينة شيشاوة، معبرين عن تخوفهم من الأضرار المحتملة على البيئة والصحة العامة، وطالبوا باحترام حقهم الدستوري في بيئة سليمة، داعين عامل الإقليم بوعبيد الكراب إلى رفع الضرر الذي سيلحق بهم.

زين العابدين، عن جمعية أمل، أوضح لهسبريس أن السكان يرفضون بشكل قاطع إحداث هذا المشروع، ويحتجون على تنزيله ضدا على إرادتهم، مستنكرا ما وصفه بـ"التعتيم" الذي صاحب الإعلان عن الوحدة الصناعية المذكورة، "ما حرم السكان من تسجيل الاعتراض على المشروع"، على حد قوله.

وأكد المشاركون في الخطوة النضالية التي انتهت أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة أن الاحتجاج مستمر طالما لم يغير المشروع وجهته إلى مكان آخر بجهة مراكش آسفي، مستغربين السماح بتنزيله، إذ "ستهدد الانبعاثات الغازية والروائح الكريهة المتسربة من معالجة المخلفات الطبية لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية العمومية والمصحات والمختبرات الخاصة بكافة تراب جهة مراكش آسفي الأمن الصحي للسكان".

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