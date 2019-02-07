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كُتّاب وآراء
قافلة تقرب التلاميذ من "الإنترنيت الآمن" في وزان
حرصا منها على توعية وتحسيس المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بمخاطر استعمال الإنترنيت، أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان انطلاق القافلة الإقليمية التحسيسية الأولى، بشراكة مع المنطقة الإقليمية للأمن بوزان، حول "الاستعمال الآمن للإنترنيت بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية"، تحت شعار "من أجل استعمال آمن وهادف للإنترنيت".
وتتوخى القافلة التحسيسية، التي اتخذت من الثانوية التأهيلية مولاي عبدالله الشريف نقطة انطلاق، في انتظار أن تشمل باقي المدارس، تحسيس أزيد من 3 آلاف تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية التابعة لتراب دار الضمانة، لتوعية الناشئة بأهمية الموضوع في الوسط التربوي .
واستعرض محمد السعيد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التعليم بوزان، خلال اللقاء، توجهات المديرية التي يرأسها، "القائمة على تنويع الأنشطة الموازية من أجل حماية المتعلمات والمتعلمين من كل الآثار السلبية الناجمة عن الاستعمال غير الآمن للإنترنيت، والتشجيع على استثماره للرفع من قدراتهم المعرفية، وتشجيع الأطر التربوية على الاستعمال الأمثل لكل وسائل المعلومات والاتصال في الممارسات الصفية".
وجاءت القافلة في صيغة لقاء تكويني لفائدة منسقاتها ومنسقيها بالمؤسسات التعليمية، وترأسها المدير الإقليمي للتعليم وممثلون عن المنطقة الإقليمية لأمن وزان، وعدد من أطر المنظومة الإقليمية للإعلام، وأطر هيئة التوجيه التربوي، واستفاد من فعالياتها أزيد من 80 أستاذة وأستاذا، بصفتهم منسقات ومنسقي القافلة المكلفين بتنزيل العدة المخصصة للحملة التحسيسية، وتلاميذ الثانوية الإعدادية سالفة الذكر.
وستمتد القافلة إلى غاية الـ15 من الشهر الجاري.