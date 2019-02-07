السلطات تتصدى للدعارة والمخدرات بقلعة مكونة

هسبريس من قلعة مكونة

قال عدد من الفاعلين الجمعويين الناشطين بمدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير إن الوضعية الأمنية بالمدينة أصبحت مقلقة، إثر تنامي دور الدعارة والاتجار بالمخدرات وتقطير ماء الحياة.

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد آيت توشنت، وهو فاعل جمعوي بمدينة قلعة مكونة، إن المدينة أصبحت بؤرة لترويج الممنوعات والدعارة، مبرزا أن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية ونائب وكيل الملك لدى القاضي المقيم بقلعة مكونة جعلت المدينة تكتسي حلة جديدة.

الفاعل الجمعوي ذاته أوضح أن الساكنة تطمح إلى جعل قلعة مكونة مدينة نظيفة، خالية من مروجي هذه السموم بجميع أنواعها، وتطهيرها من دور الدعارة، مضيفا أن الأرقام، التي تتوصل بها الجمعيات المحلية من حين إلى آخر، تشير إلى ارتفاع عدد الموقوفين بتهمة ترويج المخدرات واستهلاكها، وممارسة الدعارة.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر أمني مسؤول، لم يرغب في الكشف عن هويته للعموم، أن الوضعية الأمنية المقلقة بمدينة قلعة مكونة بشأن تنامي دور الدعارة وترويج المخدرات بمختلف أنواعها جعلت عبد الرزاق العروسي، نائب الوكيل الملك لدى القاضي المقيم بقلعة مكونة، يسهر شخصيا على عمليات تجفيف البؤر المشبوهة بالمدينة.

وأضاف أن "المسؤول القضائي نفسه أعطى تعليمات صارمة للمصالح الأمنية من أجل عدم التساهل مع مروجي المخدرات بجميع أنواعها، مما ساهم في الإطاحة بالعديد من تجار المخدرات"، مؤكدا أن النيابة العامة نفسها عازمة على مواصلة عملها إلى أبعد مدى من أجل تطهير المدينة من جميع أنواع الجريمة، رغم العراقيل والمشاكل التي تواجهها النيابة العامة والضابطة القضائية.

وأوضح المسؤول ذاته أن أزيد من 10 أشخاص تم إيقافهم في النصف الأخير من السنة الفارطة لتورطهم في تقطير وترويج ماء الحياة، وحُجزت لديهم كميات مهمة من المواد الأولية والأدوات المستعملة في التقطير والترويج، مشيرا إلى أنه تم توقيف أيضا العشرات من ممتهنات الدعارة والفساد.