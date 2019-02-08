هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بكل من بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وسايس وكذا الهضاب العليا خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، في حين سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار بالمملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالشرق والسايس ومنطقة طنجة، واللوكوس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 07 و12 درجة بالغرب، وباقي السهول، وسوس وأقصى الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 13 و17 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و26 درجة بباقي السهول وسوس، وأقصى الجنوب الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بباقي الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائجا بباقي السواحل.