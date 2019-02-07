اسم "عثمان بن عفان" يثير الجدل بالدشيرة الجهادية

هسبريس - محمد الراجي

ما كاد الرأي العام المحلي بسوس يطوي صفحة النقاش الذي أعقب إقدام المجلس البلدي لمدينة أكادير على تسمية عشرات الأزقة في أحد الأحياء بمدينة الانبعاث بأسماء مُدن فلسطينية، بعد أن كانت تحمل أسماء مغربية، حتى تفجّر نقاش جديد إثر تسمية المجلس البلدي لمدينة الدشيرة الجهادية، الواقعة على بُعد حوالي عشرة كيلومترات من أكادير، لفضاء ترفيهي عمومي باسم الصحابي عثمان بن عفان.

ومنذ نشر أوَّل صورة للوحة الإرشادات للفضاء الترفيهي، انبرى عدد من أبناء مدينة الدشيرة الجهادية وأكادير وإنزكان، وغيرها من مدن سوس، لتوجيه انتقادات إلى المجلس البلدي للدشيرة الجهادية، الذي يسيّره حزب العدالة والتنمية، متسائلين عن سبب "الإصرار على تسمية الفضاءات العمومية في سوس بأسماء مشرقية، في حين يتمّ تجاهُل أسماء الأعلام التي تزخر بها المنطقة على جميع الأصعدة".

الممثل والمخرج رشيد أسلال انتقد بشدة تسمية الفضاء الترفيهي الذي افتُتح هذا الأسبوع في مدينة الدشيرة الجهادية باسم عثمان بن عفان، وكتب معلّقا على الموضوع: "كأنَّ الدشيرة ليس لها رجالاتها ورموزها"، وأردف مُسائلا مسؤولي المجلس البلدي للمدينة: "ما علاقة عثمان بن عفان بالرياضة والترفيه؟ ولماذا تصرون على جعلنا غرباء في مدينتنا الفنية الثقافية؟".

ورَبط أسلال تَسمية "الفضاء الترفيهي عثمان بن عفان" بهذا الاسم بإيديولوجيا حزب العدالة والتنمية، المسيّر للشأن المحلي بمدينة الدشيرة الجهادية، معتبرا أنّ "المشكل ليس في البنايات ولا اليافطات، لكن المشكل يكمن في العقليات والإيديولوجيات التي تتحكم في القرارات"، وتابع: "لماذا تصرون على معاندتنا وجعلنا نكرهكم ونكره سياستكم المشرقية القاتلة لهويتنا؟".

من جهته، تساءل محمد إيدومغار، الناشط المدني: "ما علاقة عثمان بن عفان بالترفيه في جماعة الدشيرة؟"، منتقدا تجاهل الأسماء التي تزخر بها المدينة، من فنانين ورياضيين، لافتا إلى أنَّ مسيّري المجلس البلدي لمدينة الدشيرة الجهادية "كان بإمكانهم، إذا كان من الضروري إدخال الدين في الموضوع، أنْ يستعينوا بأسماء علماء دين من سوس".

عبد الله المناني، السيناريست والكاتب، أبْدى استغرابه ممّا قال إنه "إقحام مجاني للإيديولوجيات في التسيير"، متسائلا: "ألهذا تجد المؤسسات المنتخبة البيجيدية نفسَها ضعيفة أمام الانتصار للهوية والذات المحلية بغض النظر عن الهوية الشاملة؟ فبعد فَلسطنة حي بأكمله لأجل قضية يتشاركها العالم أجمع وليس أكادير لوحدها، يأتي المجلس المنتخب للدشيرة الجهادية ليطلق اسم عثمان بن عفان على فضاء ترفيهي، بدل تكريم شخصية محلية وتخليد عطائها وصورتها على مستوى المنشآت التابعة للدشيرة".

وعبّر رشيد بونوار عن استغرابه امتداد تسمية الفضاءات العمومية في سوس بأسماء مشرقية، قائلا، في تعليقه على تسمية الفضاء الترفيهي الجديد في الدشيرة الجهادية باسم عثمان بن عفان: "ما قدهمش آلاف الأسماء اللي تعطات لمؤسسات عمومية بحال ابن ماجة، ابن الهيثم، فيصل بن عبد العزيز، عمر الخيام، المغرب العربي... وغيرها من الأسماء اللي تتخليك تْساءل واش هادي مدينة مغربية ولا مدينة فْ شبه الجزيرة العربية!".

في المقابل، أبْدى بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتسمية "الفضاء الترفيهي عثمان بن عفان" بهذا الاسم، ودعا يعقوب إبخاسن منتقدي هذه التسمية، الذين يطالبون بتسمية الفضاءات العمومية في سوس بأسماء أمازيغية، إلى "احترام التعددية".