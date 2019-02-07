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مكتب "أونسا" يتصدّى للحمى القلاعية بإقليم بولمان

مكتب "أونسا" يتصدّى للحمى القلاعية بإقليم بولمان
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 07 فبراير 2019 - 22:15

علمت هسبريس أن المصالح البيطرية الإقليمية لبولمان، بتعاون مع السلطات المحلية، أشرفت على إتلاف قطيع من الأبقار والأغنام تابع لضيعة كائنة بدوار آلمو بجماعة أنجيل.

وتمت هذه العملية، وفق مصادر هسبريس، بناء على إجراء التحريات السريرية والمخبرية التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مواش مشتبه بإصابتها بهذا المرض بالضيعة المذكورة.

وحسب ما أكدته المصادر ذاتها، فقد تم إتلاف 466 رأسا من الغنم و22 رأسا من الأبقار بالضيعة المذكورة، موردة أنه تم اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لمكافحة مرض الحمى القلاعية بهذه الضيعة وللحيلولة دون احتمال انتشاره بالمنطقة.

وكنت لجنة إقليمية متكونة من المصالح البيطرية الإقليمية التابعة لعمالة بولمان، والسلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، قامت، يوم الاثنين الأخير، بزيارة إلى البؤرة المذكورة بعد الاشتباه في إصابة القطيع المتواجد بها بمرض الحمى القلاعية.

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