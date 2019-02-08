"إدارية أكادير" تبطل انتخاب مستشار في زاكورة

محمد ايت حساين

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بإبطال انتخاب جواد الناصري، المترشح باسم الحركة الشعبية برسم اقتراح 4 شتنبر 2015، لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات بالدائرة الانتخابية بزاكورة، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

وقضت المحكمة الإدارية "الابتدائية" في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بإبطال انتخاب المترشح جواد الناصري، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والأمر بتبليغ نسخة من الحكم لطرفي الدعوى ولعامل زاكورة.

الحكم القطعي رقم 446 الذي أصدرته المحكمة الإدارية في حق المعني بالأمر، الذي ترشح باسم الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية، وفاز في الانتخابات البرلمانية باسم الأصالة والمعاصرة، جاء بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده المجلس الأعلى للحسابات، لعدم استجابته لطلب بخصوص تبرير نفقات الحملة الانتخابية لـ4 شتنبر 2015.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، أن أورد في بلاغ له "إحالة اثني عشر منتخبا على المحاكم الإدارية قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية".