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كُتّاب وآراء
عمداء جدد بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان
احتضن مقر جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، الخميس، مراسيم تنصيب الدكتور أحمد العمراني بوخبزة عميدا جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، خلفا للعميد السابق فارس حمزة، كما جرى تنصيب محمد أحلات عميدا لكلية الطب والصيدلة بطنجة، وأحمد موسى مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة.
حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، قال في كلمة بالمناسبة إن الجامعة التي يرأسها "أصبحت رقما مهما وصعبا في المشهد الجامعي بالمغرب، سواء على مستوى البحث العلمي أو على المستوى الأكاديمي والبيداغوجي".
وطالب رئيس الجامعة العمداء الجدد بالعمل من أجل "تطوير المؤسسات التي سيرأسونها والرفع من جودة التكوين ومواصلة إشعاعها وربطها بمحيطها الاقتصادي والمهني، منوها بسيرهم المهنية المشرفة ومسارهم الأكاديمي المتميز".
حري بالذكر أن رهانا كبيرا ينتظر العمداء والمسؤولين الجدد، في ظل الخصاص في الموارد البشرية، لا سيما وأن عدد طلبة كلية مارتيل للعلوم الاقتصادية والقانونية يشكل ثلث العدد الإجمالي لطلبة الجامعة.