فريق طبي مغربي يجري عمليتين لقسطرة القلب

رشيد الكويرتي من فاس

قال سمير العثماني، بروفيسور في أمراض قلب وشرايين الأطفال بالمستشفى الجامعي بفاس، إن فريقا طبيا مغربيا بالكامل تمكن، تحت رئاسته، من تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في إجراء عمليتين للقسطرة الداخلية للقلب لسد ثقب بالحاجز الفاصل بين البطين الأيسر والأيمن بقلبي طفلتين.

وأوضح العثماني، في تصريح لهسبريس، أن نجاح فريقه في اعتماد هذه التقنية جاء عقب اكتسابه خبرة في المجال إثر مشاركته في إجراء العملية التي أشرف عليها الخبير الفرنسي البروفيسور "زخيا صليبا"، يوم الخميس الأخير، لفائدة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، كانت تعاني من ثقبين على مستوى حاجز بطيني القلب.

وأبرز العثماني أن عملية القسطرة الداخلية للقلب تتم في المغرب منذ فترة تحت إشراف بعثات طبية أجنبية، مؤكدا أن العمليتين اللتين أجراهما فريقه الطبي تعدان سابقتين بالنسبة لفريق مغربي بدون أي دعم أجنبي.

وأضاف العثماني أن نجاح الفريق الطبي المغربي في إجراء مثل هذه العمليات، التي تعتمد على تقنية اختراق شريان الفخذ للوصول إلى قلب المريض لوضع سدادة لإغلاق ثقب في الحاجز الفاصل بين بطينيه أو أذنيه، يمهد الطريق لإجراء مثيل لها باعتماد الخبرة المغربية الصرفة، موردا أنه تقرر إجراء 15 تدخلا مشابها لفائدة أطفال يعانون من هذا التشوه، خلال السنة الجارية، على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وتابع العثماني: "نحن أول فريق طبي يتكون من مغاربة مائة في المائة يجري مثل هذه العملية، وهذا يجعلنا نتطلع لاعتماد هذه التقنية الفريدة من نوعها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ليستفيد منها المرضى، خصوصا أنها أبانت عن نجاعتها في إصلاح عيوب الحاجز البطيني للقلب دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية التي تعتمد على فتح الصدر والقلب".

وعبرت أم الطفلة وداد عن سعادتها لاستفادة ابنتها من عملية القسطرة الداخلية للقلب بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وقالت في تصريح لهسبريس: "كانت عملية سهلة، وكما ترى، ابنتي على أحسن ما يرام، والحمد لله، استفدنا من العلاج بشكل مجاني بفضل بطاقة المساعدة الطبية".

يشار إلى أن إجراء هذه العمليات جاء بعد فترة قصيرة من نجاح الفريق الطبي نفسه في تركيب صمامة كاملة باعتماد القسطرة الداخلية لقلب مريض آخر، وهي العملية التي قالت نوال محوت، المسؤولة عن قسم الاتصال بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إنها تم تحت إشراف أحد الخبراء الإسبان.