آلاف التلاميذ يستفيدون من فحوص مجانية بتاونات

هسبريس - و.م.ع

استفاد نحو 5300 تلميذ وتلميذة بالمؤسسات التعليمية بجماعتي بوهودة وتيسة، في إقليم تاونات، من قافلة تضامنية نظمها النادي النادي الملكي للدراجات النارية بالرباط.

وتضمنت القافلة، التي أشرف عليها عامل إقليم تاونات سيدي صالح داحا رفقة عدد من الشخصيات، مبادرة اجتماعية وتضامنية عبارة عن توزيع ملابس وأغطية ومواد غذائية لفائدة نزلاء دور الطالب والطالبة والساكنة المعوزة المحلية.

وتم بالمناسبة توزيع 500 حصة من الألبسة والأحذية الرياضية و500 حصة من المواد الغذائية و540 من الأغطية الصوفية، هبة من طرف النادي منظم هذه التظاهرة، بتعاون مع عمالة إقليم تاونات وبشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وبدعم من المجلس الإقليمي لتاونات والجماعتين المذكورتين.

القافلة الطبية، التي أشرف عليها طاقم يتكون من 50 من الأطباء والممرضين والأطر شبه الطبية والإدارية التابعين لكل من النادي الملكي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، همت 2213 تدخلا في طب الأطفال والطب العام و1101 من طب الأسنان مع حصص التوعية باستعمال الفرشاة و1745 في طب العيون وتصحيح البصر لفائدة 294 تلميذا، فضلا عن إجراء 5 عمليات جراحية بسيطة ومختلفة.

ووفق بلاغ لعمالة إقليم تاونات، فإن هذه القافلة الطبية والمبادرة الخيرية الاجتماعية تندرجان في إطار المبادرات التي يقوم بها النادي الملكي للدراجات النارية بهدف تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، التي توجد في وضعية هشة، وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وتجاوز النقص الحاصل في الأطر الطبية المتخصصة.