الجدل يرافق تعيين مدير مستشفى القرب بالريش

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع "تعيين مدراء جدد لمشافي المضيق والفنيدق والريش"، أصدرت الدكتورة فاطمة شباعتو، مندوبة وزارة الصحة بإقليم ميدلت، بيانا توضيحيا بخصوص تعيين محمد اجبيلو، الذي قالت إن "تعيينه كمدير لمستشفى القرب بالريش هو بالنيابة"، مشيرة إلى أن هذا "التعيين أثار سخط العاملين بالقطاع وفعاليات جمعوية وحقوقية". وأضافت أن هذه الفعاليات خاضت وقفة احتجاجية للتنديد بهذا التعيين، الذي وصفته بـ"المشبوه" وبـ"الفضيحة" و"يسائل وزارة الصحة"، وفق صياغة بيان توصلت به هسبريس.

وأوضحت المسؤولة الإقليمية، في البيان ذاته، أن "تعيين هذا الممرض صاحبته حملة ممنهجة لتبرير هذا الاختيار"، معتبرة إياها محاولة لإقرار أحقيته في إدارة هذا المرفق الصحي، وتغطية على عيوب هذا التعيين، فتم النفخ في مؤهلاته ودبلوماته وكفاءته. وأضافت أن الممرض المعين لإدارة المستشفى لم ترشحه إدارته، ولم يخضع لأي انتقاء أو مباراة، ولم يتبار مع أحد، كما أنه حديث العهد بالميدان، و"أقدميته سنتان فقط"، على حد تعبيرها.

ونفت الدكتورة شباعتو أن تكون قد رشحت هذا الممرض لشغل هذا المنصب، مؤكدة أن الوزارة الوصية على القطاع لم تنظم أي مباراة أو عملية انتقاء لاختيار المدراء. كما نفت إفراج الوزارة الوصية عن لائحة رسمية لمدراء المستشفيات، وخاصة مستشفى القرب بالريش.

وأشار البلاغ الصادر عن مندوبة وزارة الصحة بإقليم ميدلت إلى ممرض رئيسي بالمستشفى الإقليمي بميدلت "له أقدمية تتجاوز عشرين سنة، وأدار المستشفى الإقليمي بميدلت في غياب مديرته لعدة مرات، ومعروف بتفانيه في العمل، وملفه المهني خال من الأحكام القضائية، ولم يعرض على القضاء كما هو شأن الممرض الذي تم اختياره بالريش، فضلا عن أنه مرشح من طرف رؤسائه المباشرين، ورغم كل هذا تم إقصاؤه ومنحت إدارة المستشفى الإقليمي بميدلت لطبيب".

وأضافت الدكتورة شباعتو، في بيانها ، أن "إقصاء الأطباء بالريش لإرضاء ممرض له سنتان من العمل، وإقصاء ممرض كفء لإرضاء طبيب بميدلت"، يعتبر "معادلة قمة الكيل بمكيالين"، و"فضيحة كبيرة تبين بالملموس تهافت المعايير المعمول بها، والمحسوبية الرائجة بوزارة الصحة، وتؤكد لمن لا يزال يشك بأن المسؤولين بهذه الوزارة لا يهمهم السير بهذا القطاع إلى الأمام باختيار العنصر البشري الكفء، فالأمر يسير بترضيات نقابية وسياسية، و"بدهن السير يسير" و"باك صاحبي" والأوامر الهاتفية"، تضيف الدكتورة.

وأكدت أيضا أن جمعيات حقوقية وفعاليات نقابية تتأهب لخوض كل أشكال الاحتجاج لدفع الوزارة إلى التراجع الفوري عن اختيارها لإنصاف المتضررين، وفتح تحقيق شامل لمعرفة حقيقة هذا الاختيار، والنبش في الملف الإداري لهذا الممرض لمعرفة حقيقة الوثائق والدبلومات المدلى بها، وإن كانت مطابقة للمعايير الإدارية الرسمية المعمول بها، أم شيئا آخر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد السالمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، إن تعيين مديري مستشفى القرب بالريش والمستشفى الإقليمي بميدلت هو تعيين وزاري بالنيابة للإشراف على إدارة المؤسستين الصحيتين.

وأضاف المسؤول الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت، في تصريح لهسبريس، أن "التعيينات في مناصب المسؤولية، بما فيها مهام إدارة المستشفيات العمومية، أضحت متاحة للمهندسين والمتصرفين والممرضين، ممن تتوفر فيهم الشروط، بعدما كانت هذه المناصب في وقت سابق حكرا على فئة الأطباء دون غيرهم من موظفي القطاع الصحي".

وأكد الدكتور السالمي أن التعيينات في منصب مدير مستشفى مفتوحة في وجوه جميع الفئات داخل المنظومة الصحية شريطة استيفاء الشروط والقوانين المنصوص عليها والمنظمة لمزاولة هذه المهام، بعد تخطي مرحلة الانتقاء والمقابلة الشفهية.