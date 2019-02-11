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الرئيسية | جهات | ممرضون يلتفتون إلى "أطفال السرطان" في أكادير

ممرضون يلتفتون إلى "أطفال السرطان" في أكادير

ممرضون يلتفتون إلى "أطفال السرطان" في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 11 فبراير 2019 - 07:40

في إطار برنامجها الاجتماعي والإنساني، نظم فرع جهة سوس ماسة لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أمس، صبحية ترفيهية لفائدة الأطفال مرضى السرطان بمركز الأنكولوجيا بمدينة أكادير.

هذه المبادرة التطوعية تم تنظيمها من طرف حركة الممرضين وتقنيي الصحة بسوس ماسة، بشراكة مع جمعية "حسنة" والغرفة النقابية لصيادلة إقليم تارودانت. وقد تضمّنت المبادرة أنشطة ترفيهية وفنية وثقافية لفائدة الأطفال الذين يُتابعون العلاج بمركز الأنكولوجيا، بالإضافة إلى تقديم هدايا رمزية لهم.

وفي تصريح لهسبريس، قال حسن عبد اللوي، المنسق الجهوي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بجهة سوس ماسة، إن هذه المبادرة تروم التخفيف من معاناة هذه الفئة من المرضى، بالإضافة إلى إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم وعلى ذويهم.

وأضاف المنسق الجهوي للحركة أن هذا النوع من الأنشطة، التي تُسطرها الحركة بين الفينة والأخرى، تدخل ضمن البرنامج الاجتماعي للحركة، و"تُبرز الجانب الإنساني، الذي ما فتئ الممرض يُقدمه لكل فئات المجتمع، سواء أثناء ممارسة عمله، أو حتى خارجه، والذي تُجسّده مثل هذه المبادرات الخيرية".

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