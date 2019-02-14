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الرئيسية | جهات | حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء

حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء

حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الخميس 14 فبراير 2019 - 15:00

تنتهي معاناة الأشخاص بمجرد حصولهم على عمل من الناحية النظرية، لكن حراس مواقف السيارات تبتدئ معاناتهم يوم مزاولتهم هذه المهنة الشاقة، إذ يشتغلون في ظل غياب إطار قانوني يحدد طبيعة المهام والاختصاصات، ما جعل هذه المهنة تطاردها الكثير من الاتهامات؛ بسبب انعدام التحديد الواضح للصلاحيات التي يضطلعون بها.

الشيب كسا رؤوسهم، والشحب بادٍ على وجوههم بسبب آثار السهر في الفترة الليلية، وبريق أمل الشباب اختفى نهائيا من أعينهم، وعلامات الشيخوخة زحفت على أجسادهم قبل الأوان، وهمّ الحراسة جعلهم على أهبة الاستعداد بشكل دائم تحسّبا لأي طارئ مستجد.. يسرقون بعض الغفوة بين الفينة والأخرى، لأنهم يحرسون مواقف السيارات والناس نيام؛ كما يتناولون وجباتهم على عجل من أجل استئناف العمل من جديد.

مناوشات يومية تقع مع حراس السيارات في مدينة الدار البيضاء، إذ يشتكي السائقون من طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة، بسبب ارتفاع أسعار الوقوف، مستنكرين بعض الأفعال "المشينة" و"التجاوزات"، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين، من قبيل إقدام العديد من حراس السيارات على سحب حاويات القمامة من الأماكن المخصصة لها ليعمدوا إلى وضعها في ملتقيات الأزقة أو قرب العمارات وفوق الأرصفة، بهدف الحصول على مكان إضافي لركن السيارات.

"أينما وقفت في العاصمة الاقتصادية يُطلب مني أداء خمسة دراهم..لقد احتلوا جميع فضاءات المدينة. كم من مرة أركن سيارتي في مكان معين، بدون مساعدة أي أحد، لكن حينما أهمّ بالانصراف يقف أمامي حارس بلباس أصفر..يريدون كسب قوتهم اليومي دون بذل أقل مجهود"، يقول فيصل، صاحب مقهى راقٍ في منطقة المعاريف.

ويضيف المتحدث ذاته: "أفضل عدادات الأداء الرقمية على حراس السيارات في الحقيقة، لأن كاميرات المراقبة صارت في أغلب الأمكنة، لاسيما المناطق الراقية في المدينة الاقتصادية، ومن ثمة يمكن الرجوع إليها في حالة تعرض السيارة لأي ضرر".

المهنة في بعض الحالات صارت أشبه بـ"الدجاجة التي تبيض ذهبا"، بفعل وجود عشرات الحراس الذين يعملون بصفة غير قانونية في مواقف السيارات غير المرخص لها في الأصل، بعدما ارتمى بعض ذوي السوابق الإجرامية في أحضان الحرفة، لتتحول بذلك إلى حديقة خلفية لتنفيذ عمليات السرقة.

في المقابل، تحوّل عشرات حراس السيارات إلى "جنود الخط الأمامي" لجيش المعلومة الأمنية، إن صحّ التعبير، إذ يعملون على تزويد الأجهزة بمختلف بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أو المشكوك فيهم، وفق تعبير أحد العاملين في الميدان، الذي قال: "إن بعضهم تحوّلوا إلى مخبرين يكتبون التقارير بشكل يومي..لكنها مصلحة الوطن في نهاية المطاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - marwan الخميس 14 فبراير 2019 - 15:14
هههه حتى عساس بغاو يديرو ليها قيود وقوانين
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-11
2 - مواطن الخميس 14 فبراير 2019 - 15:19
في الحقيقة فهدا واقع مر مكتسب لكل من ليست له درة شعور تجاه الاخر من بني جلدته فهؤلاء الحراس لايعرفن الا حلب جيوب المواطنين في كل المدن الكبرئ والمتوسطة والصغيرة وحتئ بمداخل الاسواق والقرئ والمداشر شيء من حق اريد به باطل فهل من مغير لهدا الباطل .
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8
3 - said wahabi الخميس 14 فبراير 2019 - 15:21
اي واحد كيبان ليه السيارات ولاو كيبلاصيو كيدير فيها غارديان ويلا دويتي معاه كيغوليك انت مشي رئيس الجماعة تسول على الرخصة !!!!!!
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2
4 - سعيد- ح-س. الخميس 14 فبراير 2019 - 15:22
الله غالب ..الشباب يسترزق الله و فيهم من هو حاصل على الماستر و من هو مسجل في الدكتوراة و تبارك الله يتحدثون الفرنسية افضل من الفرنسيين او سكان فرنسا افسهم بل وجدت ماسح احدية يتكلم بطلاقة الفرنسية و لا يتوجه الى الزبناء الا بلغة موليير تبارك الله و حين قلت لماسح اجذية يبيع السجائر بالتقسيط خاطبني بفرنسية عالية رغم ان شعري مجعد و انفي افطس و جلدي اسود و رغم اني قلت له السلام الا انه كان يتكلم بالفرنسية افضل من فرنسية الفرنسيين و لله الحمد و هذا هو الشباب الذي نريد اي شباب مكافح منافح منفتح يتكلم اللغات الاجنبية بطلاقة و يعمل بجد و اجتهاد و حاصل على شواهد عليا كبرى في شتى المجالات و العلوم و الحقول المعرفية و لا عيب في ان يشتغل حارس سيارات او بائع موشوارات او الزريعة او القاوقاو او الفول و الحمص الخ لا عيب بل العيب في مد اليد و الاتكال و الكسل و الخمول و هناك من هو حاصل على اعلى الشواهد الممنوحة بالكليات في تخصصات عديدة مثل اللسانيات الفرنسية و الادب الفرنسي القح العميق المنتج في فرنسا و بلجيكا و اسويسرا مثل التصريف و الافعال و النعوث و الامثال و الحكم و الاشعار و الالغاز و القصائد الخ
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-3
5 - منبر حر الخميس 14 فبراير 2019 - 15:24
في الدول المتقدمة تنصب الكاميرات في الشوارع وكفا.
في بلدنا الحببب سياسة " كولوا بعضكم "
تملك سيارة مشكل لا تملكها مشاكل. فما العمل إذن؟
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6 - علولة الخميس 14 فبراير 2019 - 15:25
هي ليست مهنا لكنها تسلط فقط عن ممتلكات الغير ابتداءا من الشارع العمومي الى مليك الغير وهي السيارة للاسف لست ضد الحارس لكن ضد الثمن الذي يريده من صاحب السيارة ليس كما هو المراد بالتصدق عن شخص اراد الحراسة لمن له سيارة وهذا هو السبب وقفت بمراكش لمان المنار طلب مني لن ادفع بالتسبيق 20 dh وهذا أظن انه ليس قانوني ولا انساني ووقفت بمرتيل صيفا طلب منهي ب اداء 10 dh لمدة لا تفوق 5 دقائق فأين القانون
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