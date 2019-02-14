حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء

هسبريس ـ مصطفى شاكري

تنتهي معاناة الأشخاص بمجرد حصولهم على عمل من الناحية النظرية، لكن حراس مواقف السيارات تبتدئ معاناتهم يوم مزاولتهم هذه المهنة الشاقة، إذ يشتغلون في ظل غياب إطار قانوني يحدد طبيعة المهام والاختصاصات، ما جعل هذه المهنة تطاردها الكثير من الاتهامات؛ بسبب انعدام التحديد الواضح للصلاحيات التي يضطلعون بها.

الشيب كسا رؤوسهم، والشحب بادٍ على وجوههم بسبب آثار السهر في الفترة الليلية، وبريق أمل الشباب اختفى نهائيا من أعينهم، وعلامات الشيخوخة زحفت على أجسادهم قبل الأوان، وهمّ الحراسة جعلهم على أهبة الاستعداد بشكل دائم تحسّبا لأي طارئ مستجد.. يسرقون بعض الغفوة بين الفينة والأخرى، لأنهم يحرسون مواقف السيارات والناس نيام؛ كما يتناولون وجباتهم على عجل من أجل استئناف العمل من جديد.

مناوشات يومية تقع مع حراس السيارات في مدينة الدار البيضاء، إذ يشتكي السائقون من طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة، بسبب ارتفاع أسعار الوقوف، مستنكرين بعض الأفعال "المشينة" و"التجاوزات"، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين، من قبيل إقدام العديد من حراس السيارات على سحب حاويات القمامة من الأماكن المخصصة لها ليعمدوا إلى وضعها في ملتقيات الأزقة أو قرب العمارات وفوق الأرصفة، بهدف الحصول على مكان إضافي لركن السيارات.

"أينما وقفت في العاصمة الاقتصادية يُطلب مني أداء خمسة دراهم..لقد احتلوا جميع فضاءات المدينة. كم من مرة أركن سيارتي في مكان معين، بدون مساعدة أي أحد، لكن حينما أهمّ بالانصراف يقف أمامي حارس بلباس أصفر..يريدون كسب قوتهم اليومي دون بذل أقل مجهود"، يقول فيصل، صاحب مقهى راقٍ في منطقة المعاريف.

ويضيف المتحدث ذاته: "أفضل عدادات الأداء الرقمية على حراس السيارات في الحقيقة، لأن كاميرات المراقبة صارت في أغلب الأمكنة، لاسيما المناطق الراقية في المدينة الاقتصادية، ومن ثمة يمكن الرجوع إليها في حالة تعرض السيارة لأي ضرر".

المهنة في بعض الحالات صارت أشبه بـ"الدجاجة التي تبيض ذهبا"، بفعل وجود عشرات الحراس الذين يعملون بصفة غير قانونية في مواقف السيارات غير المرخص لها في الأصل، بعدما ارتمى بعض ذوي السوابق الإجرامية في أحضان الحرفة، لتتحول بذلك إلى حديقة خلفية لتنفيذ عمليات السرقة.

في المقابل، تحوّل عشرات حراس السيارات إلى "جنود الخط الأمامي" لجيش المعلومة الأمنية، إن صحّ التعبير، إذ يعملون على تزويد الأجهزة بمختلف بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أو المشكوك فيهم، وفق تعبير أحد العاملين في الميدان، الذي قال: "إن بعضهم تحوّلوا إلى مخبرين يكتبون التقارير بشكل يومي..لكنها مصلحة الوطن في نهاية المطاف".