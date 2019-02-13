انقطاع حركة السير بين ميسور وانجيل لـ3 ساعات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الإقليمية رقم 5108، الرابطة بين ميسور وانجيل بإقليم بولمان، ستعرف انقطاعا أمام حركة السير غدا الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

وعزت الوزارة في بلاغ لها اليوم هذا الانقطاع إلى أشغال التتريبات بهذه الطريق بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 34 و35 على مستوى منطقة فم العلق.

وأشارت إلى أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 503 بين انجيل وبولعجلول على طول 48 كلم، والطريق الوطنية رقم 13 بين بولعجول وميدلت على طول 50 كلم، والطريق الوطنية رقم 15 بين ميدلت وميسور على طول 71 كلم.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين على مدار الساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، ودعت إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.