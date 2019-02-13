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الرئيسية | جهات | مهنيو النقل السياحي يحتجون أمام مطار المنارة

مهنيو النقل السياحي يحتجون أمام مطار المنارة

مهنيو النقل السياحي يحتجون أمام مطار المنارة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:54

احتج مهنيو النقل السياحي، اليوم الأربعاء، على ما وصفوه بـ"إغلاق وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لباب الحوار، وتملصها من الوعود التي قدمتها لهم"، مطالبين بضرورة التجاوب مع ملفهم المطلبي.

وأوضح المحتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي عقدت اجتماعا يوم 26 نونبر من سنة 2018، ترأسه الكاتب العام للوزارة، بحضور مجموعة من المسؤولين المركزيين، وتمت مناقشة الملف المطلبي الوطني، والاتفاق على بعض المطالب الاستعجالية، منها ما يدخل في إطار اختصاصات وزارة النقل، ومنها ما يندرج في مهام وزارات أخرى، كالسياحة والداخلية ومكتب المطارات؛ لكن ذلك بقي حبرا على ورق.

ورفع المشاركون، الذي حجوا لهذه الوقفة الاحتجاجية من مدن سياحية مغربية عدة، شعارات تستنكر ما نعتوه بـ"تماطل الوزارة المذكورة"، ما ينعكس سلبا على مصادر رزقهم، مطالبين بإنصافهم، "لأن قطاعهم يعج بالمشاكل نتيجة تهميش ملفهم المطلبي".

وخاض مهنيو النقل السياحي وقفتهم الاحتجاجية اليوم بمدخل مطار المنارة، حيث قاموا بركن سياراتهم على طول الشارع الرئيسي بين حديقة المنارة وحي المحاميد، ما دفع السلطات الإقليمية إلى الدفع بإنزال كبير للقوات العمومية وعناصر شرطة المرور التي أشرفت على تنظيم حركة السير والجولان.

حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانهيار والاندثار، وإقرار إستراتيجية إصلاحية تراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمهنة، مطلبان آخران بحت بهما حناجر المهنيين، في لحظة "تفرض عليهم مديرية الضرائب أداء الضرائب، وتتملص وزارة النقل من أداء واجبها بإغلاق أبوابها في وجههم، هي ووزارة المالية التي لا تتجاوب معهم"، حسب مضمون شعاراتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - توفيق (الفرسان) الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:03
يؤسفني كمهني ان ارى مقاولات صغيرة وكبيرة وشباب لديه كفاءات خاصة يستثمر امواله في قطاع حيوي يعتبر شريان المغرب الاقتصادي ..يهان مثل هذه الاهاناة من طرف الدولة او بالاحرى الوزارة الوصية التي مهمتها خدمت الصالح العام بشكل عام والمواطن بشكل خاص ..لكن نحن في واد والوزارة في واد اخر ..عدة وقفات على الصعيد الوطني ولا حياة لمن تنادي ..
هل نحن غير مواطنيين !!!
اظن ان الامور سوف تأخد منهجا اخر وبدورنا لدينا الحق في الرد والدفاع عن قطاعنا لن نمل ولن نيأس
#صامدون
#عاش_النقل_السياحي
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2 - مسافر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:44
أصحاب الطاكسيات مطار المنارة أكثرهم عصابات دائما كيبغيو ينقلو النصارى حينت كيعطوهم اللي بغاو اما لمغاربة يخليوهم حتى للآخر حتى ما يبقى حتى نصراني عاد يهزو لمغاربة ويحسبو عليك اللي بغاو مع إن الطريفة مكتوبة ولاصقة وراء الزجاج، يقول لك بغيت تخلص قدة وقدة مابغيتيش نزل شوف طاكسي آخر
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3 - Said الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:00
نعم نحن المهنيون لن نتراجع عن حقوقنا المشروعة
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