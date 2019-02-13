رئيس مجلس بولمان يوضح بشأن "مسالك طرقية"

هسبريس من بولمان

نفى عبد القادر كمو، رئيس المجلس الإقليمي لبولمان– ميسور، علاقته بالبلاغ الذي تم تداوله باسم المجلس الإقليمي في اليومين الأخيرين، المتعلق بإنجاز مسالك طرقية بجماعة تالزمت، نافيا أي علم له بالبلاغ المذكور.

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي لبولمان، في اتصال بهسبريس، أن البلاغ المتداول تمت صياغته بدون علمه ولا استشارته حول مضامينه، مبرزا أنه غير متفق مع الطريقة التي تمت بها صياغة البلاغ، مشيرا إلى أن دوره كرئيس للمجلس الإقليمي يتجلى في ما يهم ميزانية المجلس.

ورغم نفي علاقته بالبلاغ، قال عبد القادر كمو: "لدي رأي بخصوص موضوع المسالك الطرقية المذكورة في البلاغ المجهول"، موضحا أن "المجلس الإقليمي لبولمان ميسور قام ببرمجة 350 ألف درهم من أجل تهيئة مسلك امهجورن، وتم الإعلان عن صفقتين وإلغائهما فيما بعد نظرا إلى التعرضات التي قامت بها الساكنة على مسار المسلك"، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول ذاته أن "باقي التفاصيل الواردة في البلاغ لا دخل لي فيها"، معتبرا ذكر البرلمان ووزير الداخلية في نص البلاغ "مزايدات سياسية تحاول بعض الجهات توريطي فيها"، مختتما حديثه بالقول: "لا دخل لي بجواب وزير الداخلية ولا بسؤال البرلمان، وأنا أقوم بما يمنحني القانون التنظيمي للمجالس لتسيير ميزانية المجلس الإقليمي".