24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- العاطفي: "وجوه مغربية بالخليج" تحتفي بنماذج ناجحة وتكسر النمطية
- "مول 17 مليار" يواجه اتهامات ثقيلة .. "البورش" وابتزاز المستثمرين
إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)
"مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)
- رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية" - (101)
- خبير: وثيقة ظهير المعاش الاستثنائي لبنكيران "مصيبة دستورية" - (89)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (82)
- مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات - (70)
- "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة طبية تستهدف تلامذة قرويّين نواحي سطات
أسدل الستار، أمس الأربعاء، على فعاليات قافلة طبية استفاد منها أزيد من 275 تلميذا وتلميذة بمجموعة مدارس بني يكرين، التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، في تخصصات طبية متنوعة، همّت طب الأسنان وطب العيون وقياس النظر، وبعض الفحوصات الطبية الأخرى، في خطوة تروم تقريب الخدمات الصحية لتلامذة العالم القروي.
خالد بلفلاح، المدير التربوي للمؤسسة، قال في تصريح لهسبريس: "هذه الحملة الطبية التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص ذو كفاءة عالية، تأتي في إطار تفعيل مضامين الدورية المشتركة التي دعت إليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، بهدف الكشف الطبي بالمؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديريات الإقليمية والقطاعات الشريكة".
وأضاف بلفلاح أن "هذه القافلة تشكل بادرة طيبة استحسنتها الساكنة، ولقيت إقبالا وتجاوبا كبيرين من طرفها؛ إذ كشفت عن بعض الأمراض التي لم يكن المرضى على علم بها".
وأعرب مدير مجموعة مدارس بني يكرين عن أمله في أن تتكرر مثل هذه المبادرات الرامية إلى تنمية المنطقة، والتي "تضمنت حملة تحسيسية وتوعوية للعناية بالفم والأسنان في صفوف الناشئة الذين وزعت عليهم الفرشاة ومعجون الأسنان تكريسا للحكمة الطبية: الوقاية خير من العلاج"، وفق تعبيره.