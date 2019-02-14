حملة طبية تستهدف تلامذة قرويّين نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أسدل الستار، أمس الأربعاء، على فعاليات قافلة طبية استفاد منها أزيد من 275 تلميذا وتلميذة بمجموعة مدارس بني يكرين، التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، في تخصصات طبية متنوعة، همّت طب الأسنان وطب العيون وقياس النظر، وبعض الفحوصات الطبية الأخرى، في خطوة تروم تقريب الخدمات الصحية لتلامذة العالم القروي.

خالد بلفلاح، المدير التربوي للمؤسسة، قال في تصريح لهسبريس: "هذه الحملة الطبية التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص ذو كفاءة عالية، تأتي في إطار تفعيل مضامين الدورية المشتركة التي دعت إليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، بهدف الكشف الطبي بالمؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديريات الإقليمية والقطاعات الشريكة".

وأضاف بلفلاح أن "هذه القافلة تشكل بادرة طيبة استحسنتها الساكنة، ولقيت إقبالا وتجاوبا كبيرين من طرفها؛ إذ كشفت عن بعض الأمراض التي لم يكن المرضى على علم بها".

وأعرب مدير مجموعة مدارس بني يكرين عن أمله في أن تتكرر مثل هذه المبادرات الرامية إلى تنمية المنطقة، والتي "تضمنت حملة تحسيسية وتوعوية للعناية بالفم والأسنان في صفوف الناشئة الذين وزعت عليهم الفرشاة ومعجون الأسنان تكريسا للحكمة الطبية: الوقاية خير من العلاج"، وفق تعبيره.