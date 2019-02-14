محتجون يدعون إلى فك العزلة عن حي بير الصغير

هسبريس من الرباط

يطالب سكان حي بير الصغير، التابع لمقاطعة بني مكادة بطنجة، بوضع حد لما وصفوه بـ"الاختلالات" المرافقة لعملية إنجاز الطرق والأزقة التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين داخل الحي، "الذي ما فتئ منذ عدة عقود يعاني من العزلة التامة، إذ ظل يفتقر إلى كل التجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية".

وسجل المحتجون، في تصريحات متطابقة تلتْ وقفة احتجاجية أمام ولاية طنجة، وجود اختلالات يرون أنها "ستؤثر على مردودية هذا المشروع، الذي لازال في طور الإنجاز".

وطالب السكان بإخضاع المشروع للمراقبة والمتابعة، لافتين الانتباه إلى عدم وجود طرق للربط بين الحي والطريق الرئيسي، وكذلك مع الأحياء المجاورة، وكذا غياب قنوات صرف مياه الأمطار، ما يتسبب في تجمعها وتكون البرك، وتسرب المياه إلى الدور السكنية.

كما لفت المحتجون الانتباه إلى جزئية عدم تسوية الأرضية الخاصة بالأزقة، "ما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار عند نقط معينة"، إضافة إلى إنجاز الأشغال بكيفية متقطعة وترك فراغات غير مغطاة .

ووفق بلاغ لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين فإن المحتجين سجلوا عدم استقبالهم من طرف أي مسؤول بالولاية من أجل الوقوف على مطالبهم بهذا الخصوص؛ "والتي تم عرضها على الجهات المسؤولة في رسالة منذ تاريخ 12-8-2011، ما جعلهم الآن يترددون على كل من الولاية والجماعة الحضرية ومقاطعة بني مكادة من أجل الإصغاء إلى شكاواهم التي لا يجب تفويت طرحها في الوقت المناسب من أجل تصحيح مسار هذا المشروع الذي لا يجب أن يكون مجرد ذر الرماد في الأعين"، حسب التعبير الوارد فيه.

يذكر أن الرابطة ذاتها رفعت من جانبها شكاية إلى والي الجهة، "لاتخاذ التدابير اللازمة استجابة لمطالب الساكنة المتضررة من هذه الوضعية".