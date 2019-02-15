24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد (5.00)

  2. حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)

  3. شباب سوس: الحب تخربيقة (5.00)

  4. الملك فيليبي يزور ضريح محمد الخامس في الرباط (5.00)

  5. الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "جائزة محمد الجم" تحط الرحال بمدينة بنسليمان

"جائزة محمد الجم" تحط الرحال بمدينة بنسليمان

"جائزة محمد الجم" تحط الرحال بمدينة بنسليمان
العربي كرفاص
الجمعة 15 فبراير 2019 - 04:55

احتضنت دار الشباب 11 يناير بمدينة بنسليمان فعاليات الاقصائيات الإقليمية لمهرجان "جائزة محمد الجم للمسرح المدرسي"، بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وانطلقت فعاليات المهرجان المسرحي بعرض المسرحيات الثلاث عشرة المبرمجة، وهي مسرحية الحياة SMART (الثانوية الإعدادية الفارابي)، مسرحية الشمعة (الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية)، مسرحية محاكمة مجرم البيئة (مؤسسة مسار للتعليم الخصوصي)، مسرحية الرشوة آفة (الثانوية التأهيلية القصيبية)، مسرحية التائب إلى الله (مدرسة أنوال)، مسرحية عرس الرمال (مدرسة عبد الله الشفشاوني)، مسرحية لعبة الأرقام (الثانوية التأهيلية قاسم أمين).

كما تم عرض مسرحية محكمة القاعدة النحوية (مجموعة مدارس سيدي يوسف)، ومسرحية لا للعنف ضد التلميذ (مؤسسة عابد الجابري للتعليم الخصوصي)، مسرحية خليوني ساكت (الثانوية التأهيلية المهدي بن بركة)، مسرحية حذار حذار (مجموعة مدارس الدواغر بهت)، مسرحية أحبك يا وطني (مؤسسة أناسي للتعليم الخصوصي)، ومسرحية Le diabétique (مؤسسة لويس لوشاتوليي للتعليم الخصوصي).

يشار إلى أن هذه الاقصائيات سبقتها تكوينات على صعيد المديرية الإقليمية في مجال استثمار المسرح في التربية على السلوك المدني خلال شهري دجنبر 2018 ويناير 2019.

وأعلنت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسيدي سليمان، تشجيعا منها للمواهب على المزيد من العطاء، أنها ستنظم مسابقة إقليمية للفرق المشاركة خلال شهر أبريل القادم، وستخصص لهذه الغاية جوائز في الإخراج والسينوغرافيا والتأليف والعمل المتكامل، وأحسن تشخيص ذكور، وأحسن تشخيص إناث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.