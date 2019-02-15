"جائزة محمد الجم" تحط الرحال بمدينة بنسليمان

العربي كرفاص

احتضنت دار الشباب 11 يناير بمدينة بنسليمان فعاليات الاقصائيات الإقليمية لمهرجان "جائزة محمد الجم للمسرح المدرسي"، بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وانطلقت فعاليات المهرجان المسرحي بعرض المسرحيات الثلاث عشرة المبرمجة، وهي مسرحية الحياة SMART (الثانوية الإعدادية الفارابي)، مسرحية الشمعة (الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية)، مسرحية محاكمة مجرم البيئة (مؤسسة مسار للتعليم الخصوصي)، مسرحية الرشوة آفة (الثانوية التأهيلية القصيبية)، مسرحية التائب إلى الله (مدرسة أنوال)، مسرحية عرس الرمال (مدرسة عبد الله الشفشاوني)، مسرحية لعبة الأرقام (الثانوية التأهيلية قاسم أمين).

كما تم عرض مسرحية محكمة القاعدة النحوية (مجموعة مدارس سيدي يوسف)، ومسرحية لا للعنف ضد التلميذ (مؤسسة عابد الجابري للتعليم الخصوصي)، مسرحية خليوني ساكت (الثانوية التأهيلية المهدي بن بركة)، مسرحية حذار حذار (مجموعة مدارس الدواغر بهت)، مسرحية أحبك يا وطني (مؤسسة أناسي للتعليم الخصوصي)، ومسرحية Le diabétique (مؤسسة لويس لوشاتوليي للتعليم الخصوصي).

يشار إلى أن هذه الاقصائيات سبقتها تكوينات على صعيد المديرية الإقليمية في مجال استثمار المسرح في التربية على السلوك المدني خلال شهري دجنبر 2018 ويناير 2019.

وأعلنت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسيدي سليمان، تشجيعا منها للمواهب على المزيد من العطاء، أنها ستنظم مسابقة إقليمية للفرق المشاركة خلال شهر أبريل القادم، وستخصص لهذه الغاية جوائز في الإخراج والسينوغرافيا والتأليف والعمل المتكامل، وأحسن تشخيص ذكور، وأحسن تشخيص إناث.