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مدرسة "بوطالب" ترفع اللواء الأخضر بجماعة آسجن

مدرسة "بوطالب" ترفع اللواء الأخضر بجماعة آسجن
هسبريس من وزان
الجمعة 15 فبراير 2019 - 07:46

شهدت المدرسة الإيكولوجية عبد الهادي بوطالب بالجماعة الترابية آسجن بإقليم وزان، الخميس، حفل رفع اللواء الأخضر، وذلك في إطار برنامج "المدارس الإيكولوجية" الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

الحفل الذي ترأسه محمد السعيد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي بوزان، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية ورؤساء المصالح، عرف تقديم عروض فنية تربوية للتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة والحفاظ على كوكب الأرض والتشبع بمبادئ التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج سالف الذكر إلى تحسين البيئة المدرسية، والحصول على وعي حقيقي وتغيير سلوكيات المتعلمات والمتعلمين وكل العاملين بالفضاء التربوي وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والأسر والجماعة المحلية والمجتمع المدني.

ويوظف البرنامج منهجا تشاركيا شاملا يدمج التعليم مع العمل عبر إنجاز مشروع بيئي للمدرسة باختيار ثلاثة محاور يتم الاشتغال عليها، تهم التقليص من استهلاك الماء، وترشيد الطاقة، والتدبير الجيد للنفايات المدرسية وإعادة تدويرها، مع تطبيق منهجية المراحل السبع للبرنامج، التي تؤهل المؤسسات التعليمية لتقديم طلب الحصول على "شارة اللواء الأخضر".

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