24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيارة فيليبي إلى المغرب .. برتوكول رسمي وتمثيل قيادي لوليّ العهد (5.00)

  2. مسح وطني يتعقب انتشار الوباء الكبدي في المغرب (5.00)

  3. المحاميان الهيني وحاجي يحصيان أخطاء شريط "تبرئة حامي الدين" (5.00)

  4. بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)

  5. حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "عين السبع" تحيل دعم 19 معاقا على ولاية البيضاء

"عين السبع" تحيل دعم 19 معاقا على ولاية البيضاء

"عين السبع" تحيل دعم 19 معاقا على ولاية البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 15 فبراير 2019 - 16:45

احتج أزيد من 200 شخص من أفراد أسر ذوي الإعاقة الذهنية أمام مقر عمالة عين السبع، للمطالبة بتسليم 19 طفلا منحة التكافل الفردي، بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليون سنتيم.

وقالت خديجة نادي، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، إن الملف الذي تقدمت به جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، التي تتواجد بتراب عمالة أخرى، قد تمت إحالته على ولاية جهة الدار البيضاء سطات للاختصاص، التي تبقى الجهة التي تبت في مشاريع برنامج محاربة الهشاشة.

وأوضحت المسؤولة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن العمالة تولي اهتماما كبيرا للأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية، وتحرص على توفير خدمات القرب التي يحتاجون إليها، مع احترام التخصص في هذا المجال.

وأضافت نادي: "نحن نقوم باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيههم للاستفادة من خدمات المراكز المتواجدة بتراب العمالة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وكان الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب قد ندد بـ"إقصاء 19 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من دعم التكافل الفردي".

وأكدت مصادر هسبريس أن سبع عمالات بمدينة الدار البيضاء خصصت دعما ماليا لفائدة 287 من الأطفال المعاقين ذهنيا، باستثناء عمالة الحي المحمدي عين السبع التي يرفض مسؤولوها تقديم أي نوع من الدعم، رغم المعاناة التي تمر منها أسر هؤلاء الأطفال الذين يعيشون وضعية اجتماعية مزرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.