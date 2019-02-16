شبكة تطالب بحماية غابة الأرز ضواحي ميدلت

محمد ايت حساين

قال فرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجماعة سيدي يحيى اويوسف، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، إن غابة الأرز بمنطقة تيقاجوين بجماعة سيدي يحيى اويوسف "تتعرض لمجازر من طرف القائمين على المجال الغابوي بالمنطقة، بتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة".

وذكرت الشبكة ذاتها، في بيان استنكاري تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أنها "بعد بحث في الموضوع من جميع جوانبه، توصلت إلى أن غابة الأرز بهذه المنطقة تم استنزافها من طرف القائمين على هذا القطاع الذين يحاولون إخراس جميع الأصوات التي تندد بهذه المجازر التي في مجملها تهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة".

وأضافت الشبكة أن "هذا العمل غير المشروع يشكل خطرا على المدى المتوسط والبعيد"، مشيرة إلى أن "استنزاف الغطاء الغابوي يشكل أيضا خطرا على البيئة من كل جوانبها وحتى حياة الساكنة بفعل انجراف التربة الذي كان سببا في وفاة إحدى السيدات بمنطقة تيقاجوين السنة الماضية بفعل السيول الجارفة، وتآكل الغطاء الغابوي".

واستنكرت الشبكة ذاتها ما سمته "الأفعال الشنيعة تجاه المجال البيئي والغابوي بهذه المنطقة التي تعرضت لاستنزاف ممنهج لشجرة الأرز النادرة"، مطالبة "الجهات المختصة بالتدخل لإيقاف هذه الممارسات الشنيعة واللاوطنية من طرف القائمين على القطاع التي تكرس نهب المال العام"، بتعبير البلاغ ذاته.

ودعت الشبكة ذاتها "المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومصالحها الجهوية والإقليمية إلى تحمل كامل المسؤولية في هذه القضية"، محذرة من خطورة ما وصفته بـ"النهب الممنهج للثروة الوطنية أمام أعين كل السلطات بإقليم ميدلت".