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الرئيسية | جهات | هدم أكشاك بسوق السمك في العاصمة العلمية

هدم أكشاك بسوق السمك في العاصمة العلمية

هدم أكشاك بسوق السمك في العاصمة العلمية
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:45

وسط تعزيزات أمنية مكثفة، قامت سلطات مدينة فاس، اليوم الجمعة، بهدم 8 أكشاك عشوائية كانت مقامة بمدخل سوق بيع السمك بالجملة الكائن بمنطقة بنسودة.

واستعملت في تنفيذ عملية الهدم، التي أشرف عليها سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، جرافة من الحجم الكبير، فيما تم تسخير شاحنات لإخلاء الأنقاض من عين المكان.

ومرت عملية تنفيذ هدم هذه الأكشاك، التي كانت تقدم الأكلات الخفيفة لرواد سوق بنسودة لبيع السمك بالجملة، دون تسجيل أية مناوشات أو احتجاجات من طرف أصحابها الذين سبق لهم التوصل، في وقت سابق، بقرارات الهدم من طرف الجهات المختصة.

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