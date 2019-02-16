"الاستقطاب الإيديولوجي" يستهدف تلاميذ تنغير

هسبريس من الرباط

شرعت مجموعة من التنظيمات الإسلامية، في السنوات الأخيرة، في استغلال الأدلوجة العقائدية بغية استقطاب التلاميذ بعدد من المناطق الهامشية، على رأسها مدينة تنغير، التي تحولت إلى حديقة خلفية لممارسة العمل الدعوي "المقنّع"، تحت مسمى الأنشطة التوعوية والمدرسية.

وأفادت المعطيات، التي توصلت بها هسبريس من قبل العديد من الفعاليات الجمعوية والمدرسية، أن إحدى الحركات الإسلامية، أقدمت على "تفريخ" عشرات الجمعيات المدنية المخصصة لدعم التلاميذ. وتكون هذه الدروس في غالب الأحيان بشكل مجاني، بهدف استمالة أكبر عدد ممكن من المنخرطين.

وإذا كانت التنظيمات الإرهابية تراهن على فئة الشباب العاطل الذي يرتمي في أحضان المخدرات، فإن الحركات الإسلامية بالمغرب تراهن على فئة النجباء في درعة تافيلالت، بغرض خدمة الأجندة الانتخابية والدعوية التي تعمل عليها في الخفاء، بعدما استغلت فراغ الساحة السياسية بالمنطقة.

وقال (ي.ز)، وهو تلميذ يتابع دراسته بإحدة ثانويات إقليم تنغير، إن "عشرات الأساتذة المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان من جهة، وحزب العدالة والتنمية من جهة ثانية، يسهرون على استقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ النجباء، من خلال ساعات الدعم الإضافي المجانية، وهي طريقة غير أخلاقية لأنها تتنافى مع المبادئ التي تؤطر مهنة التعليم".

وأضاف أن "بعضا من هؤلاء الأساتذة يُدَرِسُّون في بعض الأحيان مادة الفلسفة، ويقومون بتمرير العديد من المغالطات الدينية للتلاميذ، فضلا عن الهجوم الممنهج على الحركة الثقافية الأمازيغية والتيارات اليسارية".

وحكى أن "أستاذاً للفلسفة بإحدى ثانويات الإقليم، وهو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أقدم على تسجيل بعض التلاميذ في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية دون علمهم، بعدما طلب منهم بياناتهم الشخصية، بدون أن يحدد كيفية استعمالها، لكن التلاميذ وثقوا به بحكم علاقة التلميذ بأستاذه".

طالب آخر يتابع دراسته في شعبة علم الاجتماع بجامعة ابن زهر بأكادير، تحدث عن الموضوع قائلا: "وقعت ضحية حرب إيديولوجية غير مُعلنة، حيث قدمت لنا جمعية بتنغير حصص الدعم بشكل مجاني طيلة موسم البكالوريا، وتبين لي فيما بعد أنها تابعة لحركة التوحيد والإصلاح".

وأضاف أن "أغلب التلاميذ حصلوا على معدلات جيدة في الامتحان الوطني، فطُلب منا منحهم مختلف البيانات التي تخصّنا، إضافة إلى نسخ من البطاقة الوطنية وصور شخصية، دون تحديد الغرض من استعمالها؛ بدعوى المشاركة في ملتقى بالرباط".

وأردف أن "التلاميذ يتحدرون من وسط شعبي فقير للغاية، لذلك رغبوا فقط في تغيير الأجواء، لا سيما أن الأمر يتعلق بعاصمة الأنوار. لكن المفاجأة أن الأمر كان يتعلق فقط بملتقى لشبيبة حزب العدالة والتنمية، فوجدنا أنفسنا أعضاءً في الحزب بدون علمنا". وزاد قائلا: "بعد مرور سنة واحدة من التحاقنا بالجامعة، قدمنا استقالتنا من الشبيبة إلى الأستاذ نفسه الذي حاول إقناعنا بإتمام التجربة".

وأضاف الطالب الجامعي أن "شبيبة العدالة والتنمية تراهن على أن يكون عدد المشاركين ضخما، لكي تظهر للرأي العام بأنها تتوفر على قاعدة جماهيرية عريضة، لكنها، في الحقيقة، شريحة كبيرة تجهل أبجديات الحزب ولا علاقة لها بتوجهاته".