24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:0913:4616:4719:1620:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)

  2. ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)

  3. نواب أمريكيون يطلبون التحقيق في "تلاعبات ترامب" (5.00)

  4. بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)

  5. حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حزب "البّام" يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لميدلت

حزب "البّام" يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لميدلت

حزب "البّام" يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لميدلت
محمد آيت حساين
الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:40

تم انتخاب رشيد طيبي علوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لميدلت، بعد حصوله على 12 صوتا من أصل 15 صوتا، خلفا لسعيد الطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتمت المصادقة على إقالة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لميدلت خلال الدورة العادية لشهر يناير الماضي، من طرف 13 مستشارا بالمجلس الإقليمي من أصل 15 مستشارا.

وسبق لأغلبية أعضاء المجلس الإقليمي لميدلت أن تقدموا بطلب إقالة سعيد الطاهري، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لميدلت، معللين طلبهم بـ "التسيير الانفرادي للرئيس"، و"عدم التشاور مع نوابه وأعضاء المجلس بخصوص الملفات التنموية التي تهم تسيير ميزانية المجلس الإقليمي".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال رشيد طيبي علوي، الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي لميدلت، إنه يضع الشق الاجتماعي ضمن أولوياته، مؤكدا أنه سيؤسس وباقي أعضاء المجلس مقاربة جديدة في العمل، خصوصا في القطاعات الأساسية التي تعني المواطن في معيشه اليومي، لا سيما الصحة والتعليم وفك العزلة.

وأضاف "سأعمل إلى جانب باقي أعضاء المجلس والشركاء من أجل الرقي بالإقليم على عدة مستويات"، مشيرا إلى أن "المجلس الإقليمي مدعو إلى المساهمة الفعلية والميدانية في تحقيق تنموية مندمجة وتحقيق انتظارات المواطنين بالإقليم".

وأكد طيبي علوي أن المجلس الحالي سيركز في اشتغاله كذلك على تعزيز الجانب التواصلي مع كل الفرقاء والفاعلين وعموم المواطنين، والانفتاح خاصة على فعاليات المجتمع المدني، التي تلعب اليوم أدوارا مجتمعية مهمة، لتكون حاضرة في دورات المجلس وتدلي بدلوها، ويستمع إلى رأيها بشأن القضايا والمطالب الملحة لسكان الإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ولد ورزازات مسمرير الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:54
الله يهديك اسي رشيد كنت فالمعارضة شد لي نقطع ليك حتى قلبتو الشواري وليتي فالرءاسة دبا غيكونو تا هوما فالمعارضة والصداع والكونطرير حتى يدوزو الانتخابات ولي ضرو راسو يموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - غوبر فريد الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:54
احزاب السلطة يتداولون على مناصب لا يعرف المواطن سبب وجودها سوى الاستمتاع بالريع وتبذير الاموال خصوصا مع انشاء نظام الجهات ولا يعرف المواطن جدوى وجود المجالس الإقليمية والمجالس والمكاتب الموازية للوزارات سوى مكافئة سلطة التحكم لرموز الفساد السياسي لكسب الولاء !
مجلس جماعي مجلس إقليمي مجلس جهوي كان البلد غني بآبار البترول ومعادن الذهب !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.