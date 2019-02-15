حزب "البّام" يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لميدلت

محمد آيت حساين

تم انتخاب رشيد طيبي علوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لميدلت، بعد حصوله على 12 صوتا من أصل 15 صوتا، خلفا لسعيد الطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتمت المصادقة على إقالة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لميدلت خلال الدورة العادية لشهر يناير الماضي، من طرف 13 مستشارا بالمجلس الإقليمي من أصل 15 مستشارا.

وسبق لأغلبية أعضاء المجلس الإقليمي لميدلت أن تقدموا بطلب إقالة سعيد الطاهري، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لميدلت، معللين طلبهم بـ "التسيير الانفرادي للرئيس"، و"عدم التشاور مع نوابه وأعضاء المجلس بخصوص الملفات التنموية التي تهم تسيير ميزانية المجلس الإقليمي".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال رشيد طيبي علوي، الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي لميدلت، إنه يضع الشق الاجتماعي ضمن أولوياته، مؤكدا أنه سيؤسس وباقي أعضاء المجلس مقاربة جديدة في العمل، خصوصا في القطاعات الأساسية التي تعني المواطن في معيشه اليومي، لا سيما الصحة والتعليم وفك العزلة.

وأضاف "سأعمل إلى جانب باقي أعضاء المجلس والشركاء من أجل الرقي بالإقليم على عدة مستويات"، مشيرا إلى أن "المجلس الإقليمي مدعو إلى المساهمة الفعلية والميدانية في تحقيق تنموية مندمجة وتحقيق انتظارات المواطنين بالإقليم".

وأكد طيبي علوي أن المجلس الحالي سيركز في اشتغاله كذلك على تعزيز الجانب التواصلي مع كل الفرقاء والفاعلين وعموم المواطنين، والانفتاح خاصة على فعاليات المجتمع المدني، التي تلعب اليوم أدوارا مجتمعية مهمة، لتكون حاضرة في دورات المجلس وتدلي بدلوها، ويستمع إلى رأيها بشأن القضايا والمطالب الملحة لسكان الإقليم.