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الرئيسية | جهات | تسجيل زلزال بقوة 4,7 درجات في إقليم الحسيمة

تسجيل زلزال بقوة 4,7 درجات في إقليم الحسيمة

تسجيل زلزال بقوة 4,7 درجات في إقليم الحسيمة
هسبريس من الرباط
السبت 16 فبراير 2019 - 10:35

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية، بقوة 4,7 درجات على سلم ريشتر، سجلت اليوم السبت بجماعة بني بونصار بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، ضمن بلاغ، أن هذه الهزة حددت بؤرتها في جماعة بني بونصار، على عمق 34 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط العرض 34,892 درجة شمالا وخط الطول 4,435 درجة غربا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - توبي السبت 16 فبراير 2019 - 11:00
اللهم احفظ اخواننا في الحسيمة واحفظ عبادك من كل سوء
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2 - سكينة Sa السبت 16 فبراير 2019 - 11:03
اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
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3 - احمد السبت 16 فبراير 2019 - 11:22
اللهم انا نسالك الا نغتال من فوقنا،ولا من تحت ارجلنا،يارب العالمين
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،وعلى اله،وصحبه وامته اجمعين.
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