تسجيل زلزال بقوة 4,7 درجات في إقليم الحسيمة

هسبريس من الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية، بقوة 4,7 درجات على سلم ريشتر، سجلت اليوم السبت بجماعة بني بونصار بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، ضمن بلاغ، أن هذه الهزة حددت بؤرتها في جماعة بني بونصار، على عمق 34 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط العرض 34,892 درجة شمالا وخط الطول 4,435 درجة غربا.