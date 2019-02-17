24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها في ظروف غامضة (5.00)

  2. مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)

  3. النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)

  4. أكاديمية هوليوود تسحب تسليم "أوسكار الإشهار" (3.00)

  5. طنجة .. مطابخ Bulthaup الألمانية تصل المغرب (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سلطات الدار البيضاء تتحرك لتسهيل دينامية السير

سلطات الدار البيضاء تتحرك لتسهيل دينامية السير

سلطات الدار البيضاء تتحرك لتسهيل دينامية السير
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 17 فبراير 2019 - 11:15

وجدت سلطات العاصمة الاقتصادية نفسها في وضع حرج إزاء الغضب العارم الذي يسود المواطنين، خاصة مستعملي السيارات والحافلات، بسبب الفوضى والازدحام في الطرقات، ولا سيما على مستوى مركز المدينة.

واضطرت السطات بمدينة الدار البيضاء إلى فتح بعض الشوارع التي تشهد إصلاحات في وجه المرور، وذلك تجنبا لمزيد من الفوضى والازدحام بمركز المدينة على مستوى شارع الجيش الملكي.

واعتبر العديد من سائقي سيارات الأجرة، الذين يستعملون الشارع الرئيسي بالمدينة بشكل يومي، أن هذه الخطوة كان على السلطات المشرفة أن تقوم بها منذ مدة، لا سيما وأن هذه الإصلاحات دامت طويلا دون نتيجة، عدا خلق الفوضى والازدحام واصطدامات بين السائقين تارة، وبين السيارات تارة أخرى.

وبينما ذهبت بعض المصادر إلى كون السلطات الوصية لجأت إلى فتح هذه الطرقات، ومنها المحاذية لمحطة القطار "البيضاء الميناء"، وشارع الجيش الملكي، على إثر الغضبة الملكية من تأخر العديد من المشاريع بالعاصمة الاقتصادية، اعتبرت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بتفادي الاختناق المروري بالقرب من مركب العربي بنمبارك التابع لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم حيث تجري الإصلاحات.

وتشهد العاصمة الاقتصادية تعثرات في العديد من المشاريع، إضافة إلى تأخر خروج أخرى إلى حيّز الوجود في الوقت المحدد لها، ما جعل القطب المالي للمملكة يعيش على وقع الفوضى والضوضاء والازدحام في الطرقات والشوارع التي تعرف إصلاحات كبرى.

وعلى الرغم من كون هذه المشاريع ستغير معالمها، فإن المدينة تعيش على وقع الفوضى، ما يثير تذمر البيضاويين، إذ إن الأشغال بشارع الجيش الملكي، أهم شوارع المدينة، الذي يعد مدخلا مهما لها، سواء للقادمين من الطريق الساحلية أو من سيدي البرنوصي، أسهمت في عرقلة واضحة لحركة السير والجولان، خاصة في أوقات الذروة.

وتسببت الأشغال الجارية على مستوى الطريق المؤدية إلى أولاد زيان، التي تعد من أكثر الطرق استعمالا، في عرقلة واضحة لحركة السير، حيث تتوقف الحركة بشكل كامل في أوقات الذروة، صباحا ومساء.

وعلى مستوى الجسر المعلق بسيدي معروف، فإن السائقين يستغرقون وقتا أطول لتجاوز الإصلاحات التي يعرفها منذ أشهر.

وتبدو العاصمة الاقتصادية غير قادرة على تجاوز الأزمة التي تعرفها مختلف الشوارع والأحياء، ولا بمقدورها الإسراع بإخراج المشاريع التي جرى إعطاء انطلاقتها في وقت سابق من طرف الملك محمد السادس، والتي كان يجب أن تكون جاهزة في حين ما تزال الأشغال لم تنته بها حتى الآن، ومن بينها مسرح الدار البيضاء الكبير والجسر المعلق على مستوى سيدي معروف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن الأحد 17 فبراير 2019 - 11:32
التربية، أصل جميع المشاكل. المغربي لا يحترم أخاه و لا يحترم القانون أيضا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مواطن الأحد 17 فبراير 2019 - 11:40
كمهندس بالهندسة المدنية يجب تفعيل العمل 24/24 او ما يعرف بالعمل الثلاثي المجموعات عسى ان يتذارك التأخر مع استعمال تقنيات حديثة للتقليل من الضجيج اثناء العمل ليلا كما هو مفعل في الدول التي تحترم مواعيد تسليم الاشغال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Hicham الأحد 17 فبراير 2019 - 11:42
هاديك قلة الادب، ils nont aucune culture, ils pensent toujours qu'ils sont dans leurs souk, même avec le contrôle de policiers, des caméras, rien à faire, ils faut des grands pénalités..........., allez y voir le nord du Maroc, éducation de conduire ainsi la propriété en dirai que nous sommes en Europe.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.