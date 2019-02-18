برنامج للارتقاء بفضاءات الداخليات في إقليم وزان

هسبريس من وزان

تحت شعار "معا للارتقاء بالأداء التربوي للداخليات"، انطلقت بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان فعاليات برنامج "داخليتي بيتي" نسخة 2019، بجميع الأقسام الداخلية، من الثانوية الإعدادية الإمام الغزالي، الواقعة بالجماعة الترابية بني كلة.

البرنامج الاجتماعي والتربوي، الذي ترأس أشغاله محمد السعيد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، جاء على شكل يوم دراسي تمحور حول "جودة خدمات القسم الداخلي بالإقليم".

وعرف اللقاء عرضا حول "المردودية الداخلية للأقسام الداخلية وآفاق تطويرها ومعايير جودة خدمات القسم الداخلي ودور الشركاء وكافة المتدخلين في الشأن التربوي في تجويد خدماته"، تلته مداخلة للمديرية الإقليمية، جاءت في صيغة أرضية اليوم الدراسي، تمحورت حول "جودة خدمات القسم الداخلي".

ويهدف البرنامج إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأقسام الداخلية على الصعيد الإقليمي، من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات الأقسام الداخلية ومطاعمها.

ويتضمن برنامج هذه السنة تقديم دروس مجانية للتقوية والدعم التربوي لفائدة التلاميذ بهدف تنشيط الحياة المدرسية، وتحسين ظروف الإيواء لإعادة الاعتبار للأقسام الداخلية، إلى جانب عملية غرس أشجار بفضاءات الداخليات، وتقديم عروض فنية ومسرحية ورياضية، وغيرها من الأنشطة.