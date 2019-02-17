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كُتّاب وآراء
تقديم أحدث تقنيات جراحة أمراض النساء في وزان
استفاد عدد من الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والولادة من دورة تكوينية نظمت بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، في مدينة وزان، تهم آخر تقنيات جراحة أمراض النساء.
اليوم العلمي، الذي أطره بروفيسور متخصص في جراحة أمراض النساء والولادة، عرف إجراء ثلاث عمليات جراحية "Prolapsus" لثلاث مريضات بتقنية حديثة تعتمد على لوحة "Une plaque" ، وهي تقنية مغايرة لتلك التي كانت سائدة وتلقاها الأطباء خلال مراحل تكوينهم بكليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية.
وشكل اليوم الدراسي فرصة لأطباء أمراض النساء والولادة بمستشفى وزان والمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالمضيق والمركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان للاطلاع على آخر تقنيات جراحة أمراض النساء من خلال شروحات ومعطيات علمية دقيقة بخصوص التقنية الجديدة في أفق نقلها إلى مراكز اشتغالهم.
المبادرة لاقت استحسان الأطر الطبية المشاركة في اللقاء العلمي، التي نوهت بالخطوة الرامية إلى ضمان التكوين والتكوين المستمر في مجال يعرف مستجدات علمية بشكل يومي.