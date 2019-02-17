مسابقة رقمية تتوج "مبرمجي المستقبل" بالمغرب

صالح الخزاعي من خريبكة

عادت الرتبة الأولى لفريق "كنز أمة الله الخياي- أحمد أمين الزرولي"، فيما كانت الرتبة الثانية من نصيب فريق "هالة كموح- سعد بدران"، في النسخة الأولى من مسابقة "مبرمجي المستقبل" المغربية، التي احتضنتها "مدرسة 1337" بمدينة خريبكة، مما سيُمكّن الفائزين من تمثيل المغرب في المرحلة النهائية للمسابقة المقرر تنظيمها نهاية شهر مارس القادم بدولة الأردن.

وعرفت مسابقة "مبرمجي المستقبل" المغربية، التي أشرفت على تنظيمها جمعية "الثقافة والحضارة والمواطنة 3C"، مشاركة 60 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 11 و19 سنة، ويدرسون بمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة بكل من خريبكة والرباط. وقد حرص منظمو التظاهرة على مقاربة النوع بشكل متساو بين الذكور والإناث.

وعن طبيعة وأهداف المسابقة، أوضح عبد الفتاح نايت الغازي، رئيس جمعية "الثقافة والحضارة والمواطنة 3C"، أن عددا من تلاميذ الثانويات الإعدادية والتأهيلية المهتمين بمجال المعلوميات استفادوا، طيلة شهرين، من تكوين في البرمجة المعلوماتية "JAVA وC" من أجل المشاركة في المسابقة التي احتضنتها "مدرسة 1337" بخريبكة.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشاركين في المسابقة وجدوا أنفسهم أمام 10 تمارين مختلفة من حيث درجة الصعوبة، ويتطلب حلّها إنشاء برامج معلوماتية بلغة JAVA وC وC++، فيما تقوم لجنة بتصحيح وتتبع إنجازات المشاركين بشكل مباشر وآني".

وأوضح نايت الغازي أن "الجمعية ارتأت في النسخة الأولى من المسابقة الاقتصار على مشاركين من خريبكة والرباط كتجربة أولية، في أفق تعميم المبادرة على تلاميذ مختلف المدن المغربية مستقبلا، من أجل إعطاء الجيل القادم الفرصة لإبراز مواهبه وقدراته في المجال الرقمي".

وأضاف أن "مسابقة مبرمجي المستقبل تهدف إلى اكتشاف جيل جديد من المبرمجين المبدعين بمدارس المملكة. وتسعى جمعية 3C، بشراكة مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وبتعاون مع مجموعة من الشركات الداعمة، إلى تشجيع ودعم طلبة المدارس المشاركة، من خلال تنمية القدرات البرمجية وتحويل أفكارهم إلى مسيرات نجاح متكاملة".

يشار إلى أن "مدرسة 1337" التي احتضنت المسابقة هي مؤسسة تلقب بـ"مدرسة اكتشاف وتكوين العباقرة والنوابغ في المعلوميات والنظام الرقمي"، وتعتمد على نظام التعلم بالأقران، في غياب تام للأساتذة والخبراء في المجال، مع وجود فريق تقني وبيداغوجي يقتصر دوره على توفير الظروف المادية واللوجيستيكية المساعدة على التكوين المتبادل بين المستفيدين من خدمات المدرسة.

وتعتبر "مدرسة 1337" بمدينة خريبكة الوحيدة من نوعها في المغرب وإفريقيا والعالم العربي، بدعم كامل من المجمع الشريف للفوسفاط. وتستهدف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 سنة، دون تحديد أي شرط مرتبط بالمستوى الدراسي، حيث لا يحتاج الراغب في الاستفادة من خدمات المدرسة المجانية سوى التسجيل واجتياز اختبارات عن بعد عبر موقع إلكتروني، وقضاء فترة اختبارية بالمدرسة لمدة شهر يُطلق عليها اسم "المسبح".